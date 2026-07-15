Lokillo aparece en La Vuelta al Mundial en 80 Risas, pero como el maletero de Juan Pablo - CaracolTV
Lokillo hace su regreso al programa con un nuevo papel. En esta ocasión acompaña a Juan Pablo como su maletero, mientras recorre el avión haciendo trovas e invitando a los pasajeros a unirse a su recorrido.
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Lokillo aparece en La Vuelta al Mundial en 80 Risas, pero como el maletero de Juan Pablo
Lokillo hace su regreso al programa con un nuevo papel. En esta ocasión acompaña a Juan Pablo como su maletero, mientras recorre el avión haciendo trovas e invitando a los pasajeros a unirse a su recorrido.