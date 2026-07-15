Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco y terminan ganando comida - CaracolTV
La pareja visita el Estadio de San Francisco, donde enfrentn un reto inesperado al quedarse sin efectivo. Sin embargo, ambos logran conseguir comida tras realizarles unas trivias a los vendedores del escenario deportivo.
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Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco y terminan ganando comida
La pareja visita el Estadio de San Francisco, donde enfrentn un reto inesperado al quedarse sin efectivo. Sin embargo, ambos logran conseguir comida tras realizarles unas trivias a los vendedores del escenario deportivo.