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Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco y terminan ganando comida - CaracolTV

La pareja visita el Estadio de San Francisco, donde enfrentn un reto inesperado al quedarse sin efectivo. Sin embargo, ambos logran conseguir comida tras realizarles unas trivias a los vendedores del escenario deportivo.

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Sofía y Juan Pablo llegan sin dinero al estadio de San Francisco y terminan ganando comida

La pareja visita el Estadio de San Francisco, donde enfrentn un reto inesperado al quedarse sin efectivo. Sin embargo, ambos logran conseguir comida tras realizarles unas trivias a los vendedores del escenario deportivo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de jul, 2026
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