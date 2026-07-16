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Cómo se enteró el hijo de Martín Elías de su muerte tras accidente vial - CaracolTV

Martín Elías Jr. confesó en Historias con Ritmo que fue por medio de una llamada telefónica con Dayana Jaimes que se enteró que su papá, 'El Gran Martín Elías', había fallecido.

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Martín Elías Jr. contó cómo se enteró de la muerte de su papá: "A mí no me dijeron nada"

El cantante de vallenato abrió su corazón en Historias con Ritmo, el podcast de Caracol Televisión, y recordó cómo vivió ese 14 de abril de 2017 mientras estaba en casa de un amigo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Cómo se enteró Martín Elías Jr. de la muerte de 'El Terremoto'.
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Foto: Instagram @martineliasjr