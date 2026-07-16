Martín Elías Jr. contó cómo se enteró de la muerte de su papá: "A mí no me dijeron nada"

Martín Elías Jr. concedió una entrevista para Historias con Ritmo, donde habló sobre diferentes momentos de su vida y recordó cómo vivió la muerte de su papá, 'El Gran Martín Elías'. Durante la conversación también explicó la manera en que enfrentó ese proceso desde que era un niño y cómo el apoyo de su familia fue fundamental para sobrellevar el duelo.

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En la entrevista, el joven relató algunos de los recuerdos que conserva de ese momento y contó que, aunque varias personas estaban pendientes de la situación tras el accidente de su padre, nadie fue quien le comunicó directamente que había fallecido.

Cómo se enteró Martín Elías Jr. la muerte de su papá

Según explicó, todo comenzó cuando supo que su papá había sufrido un accidente. En ese momento se encontraba en Barranquilla y fue llevado a la casa de unos amigos de la familia mientras esperaban noticias sobre el estado de salud del artista.



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Durante ese tiempo, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías y madre de Paula, su hermana menor, realizó varias llamadas telefónicas. Sin embargo, el joven señaló la comunicación era intermitente porque se pasaban el teléfono entre él y la dueña de la casa.

"Yo supe que mi papá estaba accidentado, nos fuimos a la casa de unos amigos, unos familiares de nosotros acá en Barranquilla, entonces a mí me llamaba Dayana, yo le pasaba el celular a la dueña de la casa. Fueron dos veces", contó.

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Asimismo, recordó que fue durante la segunda llamada cuando comprendió que la situación había cambiado. Al observar la reacción de la mujer que estaba hablando por teléfono, entendió que su padre había fallecido.

"Yo subí, cogí una lámpara y la tiré al piso. Me puse a llorar muy feo, estaba con mi mejor amigo y pues así fue, eso fue muy traumático", mencionó durante la entrevista.

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Más adelante, confesó que, tras la muerte de su papá, recibió acompañamiento psicológico a través de su colegio. Además, manifestó que el respaldo de su familia y su fe en Dios fueron determinantes para continuar con su vida y retomar la normalidad.

Finalmente, también habló de la relación que mantiene con su hermana Paula, asegurando que ha procurado convertirse en una fortaleza para ella y acompañarla durante su crecimiento. Según contó, constantemente le recuerda el cariño que Martín Elías sentía por ella, con el propósito de mantener presente ese vínculo familiar pese al paso del tiempo.