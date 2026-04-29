Martín Elías Jr. lució curiosas botas con homenaje a Diomedes Díaz en importantes premios

Martín Elías Jr. apareció en la alfombra roja con una ‘outfit’ muy juvenil, pero formal, compuesto por un ‘jean’ con brillos, una camiseta básica negra y una chaqueta de cuero.

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El detalle más llamativo de su pinta estuvo en las botas vaqueras que utilizó, pues estaban marcadas con el nombre de Diomedes Díaz, su abuelo, en la parte superior, mientras que en la parte inferior tenían un diseño estilo desgaste, como se puede ver en este carrete de fotos.

El artista, que en un principio iba a dedicarse al fútbol y no a la música, fue uno de los ganadores de la noche: recibió el premio en la categoría Revelación Juvenil del Año, que se lo dedicó a su mamá, ‘Caya’ Varón. Asimismo, aprovechó su tiempo en la tarima para decir: “Los Díaz siguen vigentes”, haciendo referencia a la dinastía del ‘Cacique de La Junta’.



En el evento también estuvieron grandes exponentes del vallenato, como Elder Dayán Díaz, nuevo jurado de ‘Yo Me Llamo’ y tío de Martín Elías, Gusi, Rafa Pérez, Karen Lizarazo, Beto Zabaleta, Peter Manjarrés y Wilfran Castillo, que fue reconocido como Personaje del Año.



¿Cuántos años tiene Martín Elías Jr.?

Martín Elías Jr. alcanzó la mayoría de edad (los 18 años) en noviembre de 2025, que celebró con una gran fiesta en la que también estuvo presente su hermana, Paula, hija de Martín Elías con Dayana Jaimes. Eso quiere decir que el joven cantante cumplirá 19 años en noviembre de 2026.

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El artista perdió a su papá cuando apenas tenía nueve años. Pese a que era solo un niño, recuerda con claridad cómo se enteró de su fallecimiento: estaba en Cartagena junto a la familia de él disfrutando los días de Semana Santa. Uno de los asistentes al paseo recibió una llamada que lo dejó frío y, con solo esa expresión, él joven supo que su padre había muerto.

