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Martín Elías Jr. usó botas con homenaje a Diomedes Díaz en premios de vallenato

Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías y 'Caya' Varón, utilizó botas vaqueras con homenaje a Diomedes Díaz en premios de vallenato, que se hicieron en Valledupar.

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Martín Elías Jr. lució curiosas botas con homenaje a Diomedes Díaz en importantes premios

Fue uno de los asistentes a los Upar Awards, que premian lo mejor del folclor vallenato y que se llevaron a cabo la noche del 28 de abril en el Centro de Convenciones Crispín Villazón, de Valledupar.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Martín Elías Jr.