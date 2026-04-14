Exesposa de Martín Elías reveló la última conversación con él, horas antes de su muerte

Así lo contó la exesposa de Martín Elías en ‘Se Dice de Mí’, programa en el que también reveló que el intérprete de ’10 razones para amarte’ dudó de que su hijo fuera suyo apenas lo vio. ‘Caya’ Varón señaló que para esa época (Semana Santa del 2017), su hijo estaba departiendo con su papá y a familia de él (su esposa, Dayana Jaimes, y su hija) en Cartagena, y el cantante quería pasar más tiempo con su primogénito.

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El cantante tenía algunos 'shows' programados, incluyendo el de Coveñas; no obstante, le cancelaron varias presentaciones y por eso llamó a su exesposa para pedirle que le dejara más tiempo a su hijo, pues cuando terminara su concierto en Sucre se iba a devolver a 'La Ciudad Amurallada' para seguir disfrutando con sus retoños.

“Que él iba [a Coveñas], dejaba a Júnior dormido [antes de viajar], y que se devolvía ya para pasar las vacaciones porque había invitado a Santos y que ya no me lo iba a devolver. Que si yo se lo podía dejar para pasar todo el fin de semana con él. Y yo le dije: ‘Sí, claro’. Esa fue la última conversación que yo tuve con Martín y ese fue el saludo de él. Me escribe y me dice: ‘Ya me voy, Júnior ya quedó dormido”, contó la cucuteña en el programa de Caracol.

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Horas después, cuando el hijo de Diomedes Díaz transitaba por la carretera que conecta a Tolú con Cartagena, se produjo el aparatoso accidente en el que perdió la vida. ‘Caya’ recibió una llamada en la que le avisaron que su exesposo había muerto, mientras que Martín Elías Jr. le avisó una de las personas que estaba con él en el viaje. “Yo llegué, subí al cuarto de al lado, tiré la lámpara al piso ¡Pa!”, agregó el joven.



¿Cuántos años tenía Martín Elías cuando murió Diomedes Díaz, su papá?

El ‘Cacique de La Junta’ murió el 22 de diciembre de 2013, fecha que quedó marcada en la música colombiana, pues su partida dejó un vacío irreparable entre sus seguidores y, especialmente, en su familia.

Entre quienes enfrentaron de manera más cercana esta pérdida estuvo su hijo, Martín Elías, que para entonces tenía 23 años. Nacido el 18 de junio de 1990, el joven artista se encontraba en plena construcción de su carrera musical, siguiendo los pasos de su padre en uno de los géneros más representativos de Colombia.

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La partida de Diomedes no solo significó el adiós a una leyenda, sino también un momento decisivo en la vida de Martín Elías, que asumió con mayor fuerza su legado artístico. Con el paso de los años, el cantante logró consolidar su propio nombre dentro del vallenato, ganándose el cariño del público y reafirmando la influencia de su dinastía musical.

