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Cuál fue la última conversación de Martín Elías con 'Caya' Varón, su exesposa

Exesposa de Martín Elías reveló cuál fue la última conversación que tuvo con el cantante de Vallenato, que falleció el 14 de abril del 2017. Recordó que también le envió un mensaje.

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Exesposa de Martín Elías reveló la última conversación con él, horas antes de su muerte

Claudia ‘Caya’ Varón, mamá del primer hijo del fallecido artista vallenato, recibió una última llamada de parte de él para hablar sobre Martín Elías Jr. Posteriormente, le envió un mensaje al celular.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Exesposa de Martín Elías reveló su última conversación con él, horas antes de su muerte