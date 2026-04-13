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Cuanto cobró Karol G en Coachella 2026 como headliner en el festival- CaracolTV

Karol G hizo historia el pasado 12 de abril al convertirse en la primera mujer latina en ser la artista principal de Coachella, mismo evento en el que se presentaron Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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Cuánta plata cobró Karol G en Coachella 2026 como artista principal del festival

'La Bichota' hizo historia el pasado 12 de abril al convertirse en la primera mujer latina en ser la artista principal del festival que se llevó a cabo en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de abr, 2026
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Cuánto dinero cobró Karol G por presentarse en Coachella 2026 en Indio, California.