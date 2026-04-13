Cuánta plata cobró Karol G en Coachella 2026 como artista principal del festival

La cantante paisa, recordada por canciones como 'Cairo', 'Coleccionando heridas' y 'El Makinón', es tendencia en redes sociales debido al espectáculo que dio el pasado 12 de abril en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo. En esta edición, los asistentes pudieron disfrutar de la música de la banda colombiana Morat, así como también de artistas de talla internacional como Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

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Cuánto habría cobrado Karol G por su concierto en Coachella 2026

Aunque no se conoce la cifra exacta del monto que recibieron los headliners por su participación en el evento, fanáticos revivieron un episodio del podcast The Town con Matthew Belloni. Allí, participó el destacado periodista, columnista y director senior de música en directo y giras de Billboard, Dave Brooks. Durante el encuentro se estimó que los cantantes principales podrían llegar a recibir entre 5 y 10 millones de dólares de acuerdo con la influencia del personaje y también el número de fechas que este accede a realizar.



En este sentido, la colombiana habría recibido entre 4 y 8 millones de dólares, que en pesos colombianos corresponden a 14 mil millones a 36 mil millones de pesos colombianos.

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Al parecer, Carolina Giraldo no estaría ganando por encima de otros exponentes de la talla del también esposo de Hailey Bieber, pero sí hace parte de la nómina de cantantes mejor pagados de esta edición.

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El espectáculo de 'La Bichota' estuvo cargado de referencias latinas durante el evento. La artista tuvo la oportunidad de invitar a la tarima a colegas que han hecho parte de su trayectoria, entre ellos se destacan Becky G, Mariah Ageliq, Wisin y también de dio la oportunidad a un grupo de mujeres mariachis de exponer su talento ante los miles de asistentes.

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"Estoy muy feliz y muy orgullosa de esto, pero al mismo tiempo se siente tarde. Han pasado 27 años de este festival y es la primera vez que una mujer latina está encabezando Coachella así que sólo quiero decir que antes que yo hubo muchos artistas latinos, legendarios, que me dieron la oportunidad de estar aquí esta noche”, fue parte del conmovedor discurso que ofreció para sus fans.