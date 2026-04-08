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Karol G habló de tener hijos y aclaró si se sentía atrasada por no ser mamá soltería y su proceso personal - CaracolTV

En una entrevista para Playboy, Karol G habló sobre la maternidad, su proceso personal y la presión cultural frente a tener hijos, en medio de un momento clave de su carrera artística.

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Karol G habló de tener hijos y aclaró si se sentía atrasada por no ser mamá

En una entrevista para Playboy, Karol G habló sobre la maternidad, su proceso personal y la presión cultural frente a tener hijos, en medio de un momento clave de su carrera artística.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de abr, 2026
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