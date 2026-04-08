Karol G habló de tener hijos y aclaró si se sentía atrasada por no ser mamá

En una entrevista concedida a la revista Playboy, la cantante Karol G se refirió a distintos aspectos de su vida personal y profesional, con énfasis en el tema de la maternidad y las expectativas sociales frente a tener hijos. La artista fue la protagonista de la portada de primavera de 2026, en una edición en la que también abordó su momento actual dentro de la industria musical.



Karol G confesó si sueña con tener hijos y si siente presión social por el tema

Durante la conversación, la cantante explicó que, según los parámetros culturales con los que creció, ya se esperaba que hubiera sido madre. Sin embargo, señaló que no percibía su proceso como algo retrasado, sino como una etapa en desarrollo. Indicó que estaba enfocada en su crecimiento personal, en el aprendizaje continuo y en la exploración de nuevas experiencias, sin sentir agotamiento frente a estos procesos.

El tema de la maternidad fue abordado dentro de un contexto más amplio relacionado con la presión social que enfrentan las mujeres. La artista hizo referencia a cómo estas expectativas suelen estar presentes, especialmente en lo relacionado con la formación de una familia.

En ese sentido, planteó que su enfoque actual estaba centrado en vivir su proceso individual y avanzar en su evolución personal: "siento que es hermoso estar viviendo mi proceso, que estoy evolucionando, que estoy aprendiendo, que no estoy cansada de experimentar, que tengo curiosidad."





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La entrevista también incluyó reflexiones sobre su estado emocional en el año anterior. La cantante señaló que 2025 había sido un periodo complejo en ese aspecto, lo que influyó en su manera de asumir nuevas decisiones en su vida personal y profesional. Este contexto se relacionó con su visión actual sobre la maternidad y el momento que consideraba adecuado para ello.

En paralelo, la artista habló sobre su situación sentimental. Indicó que se encontraba soltera y explicó que algunos de sus procesos de mayor crecimiento habían ocurrido durante etapas en las que no estaba en una relación. Señaló que, debido a su formación familiar, había tenido una tendencia a entregarse completamente en sus vínculos, lo que en ocasiones la llevaba a descuidarse a sí misma.

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Asimismo, mencionó que tras finalizar su relación más reciente, vinculada al cantante Feid, atravesó una reflexión personal sobre esa decisión. En ese proceso, reinterpretó la experiencia como una muestra de determinación para cerrar un ciclo que ya no quería continuar.

Estas declaraciones se dieron en un momento relevante de su carrera, luego de convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival Coachella. La cantante señaló que inicialmente percibió este logro como una meta consolidada, pero posteriormente lo entendió como el inicio de una nueva etapa dentro de su trayectoria.

En este contexto, la artista manifestó que su atención estaba puesta en su bienestar emocional y en el desarrollo de su legado musical, mientras continuaba preparándose para nuevos escenarios dentro de su carrera.

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