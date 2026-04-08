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Qué es DITU y para qué sirve: superó los 11 millones de descargas en Colombia - CaracolTV

La aplicación de Caracol Televisión se posiciona como una de las plataformas de streaming con más proyección en el mercado nacional. Este fue el número de descargas que alcanzó.

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DITU alcanzó importante logro como plataforma de streaming en Colombia

La aplicación de Caracol Televisión se posiciona como una de las plataformas de streaming con más proyección en el mercado nacional. Este fue el número de descargas que alcanzó.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de abr, 2026
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DITU superó los 11 millones de descargas en Colombia.