DITU alcanzó importante logro como plataforma de streaming en Colombia

La plataforma digital de Caracol Televisión consolida su crecimiento en el país y presenta su nueva campaña 'Aquí vive Colombia', con la que busca acompañar a los colombianos en los momentos que marcan al país.

Mira también: Colombianos ahora tienen canal de cocina en Ditu con programación durante las 24 horas



En su primer año de operación, DITU, la plataforma digital de Caracol Televisión, supera 11 millones de descargas en Colombia y completa más de 65 millones de horas de consumo, consolidándose como una de las apuestas de streaming de mayor crecimiento en el país.

"DITU es una evolución natural del liderazgo que Caracol Televisión ha construido durante décadas en la industria audiovisual del país. Desde su origen ha sido un proyecto que ha involucrado a todas las áreas y a los equipos directivos de la organización, un trabajo conjunto que explica los resultados que estamos viendo hoy", señaló Gonzalo Córdoba Mallarino, Presidente de Caracol Televisión.

"Al mismo tiempo, esta plataforma hace parte del proceso de transformación de Caracol Televisión para consolidarse como una compañía MediaTech, capaz de integrar contenido, tecnología y nuevas formas de consumo digital para las audiencias del país", agregó Córdoba Mallarino.





En este contexto, la plataforma presenta su nueva campaña 'Aquí vive Colombia', que busca posicionar a DITU como un espacio donde los colombianos se encuentran para informarse, entretenerse y compartir las historias y momentos que conectan al país.

Publicidad

Mira también: De qué trata 'Manual para Ninjas' con Juan Carlos Yela y en dónde se puede ver

Durante los próximos meses, la plataforma acompañará algunos de los momentos más relevantes para la sociedad colombiana, desde el cubrimiento electoral de Colombia Decide, respaldado por Noticias Caracol, hasta la emoción del Mundial de Fútbol con el Gol Caracol.

Publicidad

En materia de acceso y distribución, DITU continúa ampliando su presencia en televisores conectados como Samsung, LG, Android TV y Hisense, así como en celulares con sistemas iOS y Android y a través de navegadores web. Al sumarse a Roku, la plataforma alcanza hoy más del 95% de penetración en pantallas y dispositivos conectados en el país.

Mira también: Presentador de ditu confesó que le gusta exparticipante del Desafío: quedó expuesto en vivo