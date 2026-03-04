Cuándo se estrena 'Manual para Ninjas' en DITU: personajes, actores y argumento de la serie

Se trata de una comedia fresca, irreverente y profundamente conectada con la cotidianidad de los jóvenes colombianos que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de contenidos propios de la plataforma.

Nacida como parte del proceso de transformación digital de Caracol Televisión, DITU recoge el legado de uno de los grupos audiovisuales más influyentes del país y lo proyecta hacia el futuro: nuevas pantallas, nuevas audiencias y formas de contar historias. Con Manual para Ninjas, la plataforma amplía su portafolio y fortalece su compromiso con la producción nacional, apostándole a formatos que dialogan con la cultura y el humor local.

Manual para Ninjas presenta un universo de personajes tan exagerados como reconocibles: Federico, el hijo presionado por cumplir expectativas ajenas; Silvana, joven trabajadora que enfrenta burlas por su apariencia; Dorotea, madre desbordada por las tensiones familiares; Agustín Pino, artista que vive del espectáculo; y Matías Alejandro, adulto que aún no suelta el nido. Todos ellos construyen una narrativa sobre amistad, supervivencia urbana y sueños aplazados, donde el humor se convierte en espejo de una generación.

Cuándo se estrena 'Manual para Ninjas' en DITU

La producción está disponible a partir de este 4 de febrero, lista para convertirse en la nueva guía básica para que los espectadores se conviertan en todo… excepto en un ninja.





La serie, protagonizada por actores de amplia trayectoria como Juan Carlos Yela, Paola Moreno, Daniel Calderón, Andrés Castañeda y Andrea Guzmán, entre otros, ofrece una experiencia ágil y cercana al espectador. Con todos sus capítulos disponibles para maratonear, acceso simple desde la app y una estrategia digital que expande la historia más allá de cada episodio,

Manual para Ninjas se vive también en redes sociales a través de clips, retos y dinámicas que mantienen activa la conversación y fortalecen el vínculo con la audiencia.

"Con Manual para Ninjas damos el primer gran paso en nuestra estrategia de contenidos originales. Queremos conectar con las audiencias desde historias que se sientan propias, auténticas y actuales. Esta serie combina humor, identidad y una mirada muy nuestra sobre los retos cotidianos. Es una apuesta por el talento local y por una narrativa que refleja a los colombianos sin filtros", afirmó Marcio Guilherme, Founder & Lead de DITU.

El estreno de esta producción consolida a DITU como una plataforma que no solo distribuye contenidos, sino que también los crea, impulsa y potencia. Con una oferta que integra entretenimiento, información y formatos en vivo, DITU continúa expandiendo su ecosistema digital y fortaleciendo su posicionamiento como la plataforma de streaming de los colombianos.

