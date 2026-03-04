Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Gol Caracol Colombia Vs Argentina (Preparatorios Torneo She Believes Cup)
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cuándo se estrena 'Manual para Ninjas' en DITU: personajes, actores y argumento de la serie - CaracolTV

DITU da un paso decisivo en su evolución como plataforma de streaming con el lanzamiento de 'Manual para Ninjas', su primera producción original. Esto es todo lo que debes saber sobre la exitosa producción.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cuándo se estrena 'Manual para Ninjas' en DITU: personajes, actores y argumento de la serie

DITU da un paso decisivo en su evolución como plataforma de streaming con el lanzamiento de 'Manual para Ninjas', su primera producción original. Esto es todo lo que debes saber sobre la exitosa producción.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre el lanzamiento de 'Manual para Ninjas', la nueva apuesta de DITU.