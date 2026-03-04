Gran final de El Reto 3X: ¿Quién se quedará con la gloria y los 30 millones?

La espera llegó a su fin. Tras semanas de ver a deportistas excepcionales superar pruebas de Estrés y Movimiento, solo cuatro nombres quedan en pie. No son solo finalistas, son sobrevivientes que lo han dejado todo en la pista y que hoy se enfrentan al reto definitivo: la prueba de Esfuerzo Extremo.

Antes de iniciar esta prueba que lo define todo, la anfitriona Melina Ramírez conversó con los protagonistas, revelando el motor que los trajo hasta este momento.



Laura: Invicta en todas las pruebas , llega con una confianza inquebrantable ."En mi familia me enseñaron a ser muy ‘berraquita’ desde chiquita... sé que tengo con qué", afirmó, dejando claro que su disciplina es su mayor arma.



Kevin: Con un respeto profundo por los rivales que quedaron en el camino, él se mantiene enfocado: "Me he mantenido en una línea recta, con un objetivo claro".



Luisa: Para ella, esta final es una oportunidad de redención tras un año difícil. "Si Dios me puso esta oportunidad aquí... es porque tengo un propósito".



Marlon: Convencido de que la experiencia hace al maestro, Marlon entra al juego con la mentalidad de quien busca ser mejor cada día.



Por primera vez en El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío, el trono está vacío. Con los bicampeones Rapelo y Madrid fuera de la competencia, el camino está despejado para que dos nuevos deportistas se coronen como los ganadores de esta tercera edición y se lleven 30 millones de pesos cada uno.

La cita fue en el Box Negro. La gran final estuvo marcada por un circuito extremo donde la paciencia se hizo tan necesaria como la fuerza. ¿Pesa más la experiencia de los Ex Desafiantes o el hambre de victoria de los nuevos Retadores?



