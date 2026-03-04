Publicidad

Gran final de El Reto 3X: ¿Quién se quedará con la gloria y los 30 millones?

El Box Negro será el escenario para la prueba definitiva. Laura, Kevin, Luisa y Marlon se enfrentarán en una jornada de Esfuerzo Extremo donde solo dos alcanzarán la victoria de El Reto.

Por: Sarita Castro Cárdenas
Actualizado: 4 de mar, 2026
