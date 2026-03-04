Gran final de El Reto 3X: ¿Quién se quedará con la gloria y los 30 millones?

Publicidad
La espera llegó a su fin. Tras semanas de ver a deportistas excepcionales superar pruebas de Estrés y Movimiento, solo cuatro nombres quedan en pie. No son solo finalistas, son sobrevivientes que lo han dejado todo en la pista y que hoy se enfrentan al reto definitivo: la prueba de Esfuerzo Extremo.
Antes de iniciar esta prueba que lo define todo, la anfitriona Melina Ramírez conversó con los protagonistas, revelando el motor que los trajo hasta este momento.
Por primera vez en El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío, el trono está vacío. Con los bicampeones Rapelo y Madrid fuera de la competencia, el camino está despejado para que dos nuevos deportistas se coronen como los ganadores de esta tercera edición y se lleven 30 millones de pesos cada uno.
La cita fue en el Box Negro. La gran final estuvo marcada por un circuito extremo donde la paciencia se hizo tan necesaria como la fuerza. ¿Pesa más la experiencia de los Ex Desafiantes o el hambre de victoria de los nuevos Retadores?
¡No dejes que te lo cuenten! El capítulo final ya está disponible para que vivas cada segundo de esta final histórica por nuestro canal de Youtube.