Cuánto cuesta el reloj de lujo que Andrea Valdiri le regaló a su hija Isabella por sus 15 años

En múltiples oportunidades, 'La Valdiri' ha demostrado ser una mujer comprometida con la educación y la crianza de sus dos hijas; por eso, no dudó en presumir a través de las plataformas digitales toda la sorpresa que le tenía preparada a Isabella para su cumpleaños número 15. La influenciadora llevó a su hija mayor hasta Cartagena de Indias, donde le cantó el cumpleaños en la privacidad de su habitación de hotel y le dio una emotiva serenata.

Lo cierto es que los regalos no se quedaron allí, pues el pasado 3 de marzo le hizo entrega oficial de un reloj Cartier que no solo es un objeto de lujo, sino que representa la importancia de cuidar el tiempo y saber invertirlo adecuadamente, según las palabras de la creadora de contenido.

"Hija mía, el tiempo es lo único que no vuelve. Es el recurso más valioso que tenemos y muchas veces no lo entendemos hasta que pasa. Este reloj no marca solo horas, marca momentos. Marca recuerdos, aprendizajes, abrazos, risas y todo lo que construimos día a día", escribió.

Cuánto costó el reloj Cartier de Andrea Valdiri a su hija Isabella

De acuerdo con la página de la marca, los precios pueden ir desde los 17 millones de pesos hasta los 700 millones de pesos aproximadamente y abarcan diferentes diseños que exploran los modelos sencillos y también los que se salen de lo convencional. En esta oportunidad, la creadora de contenido habría optado por uno clásico que no pasa de moda. Se trataría de un Reloj Baignoire. Esta pieza está avaluada en 43 millones 200 mil pesos y contiene oro, un zafiro, acero y piel de becerro.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante el costoso obsequio no se han hecho esperar, pues han felicitado el gesto de agradecimiento de la menor y el esfuerzo de la bailarina por darle lo mejor a sus hijas.

"Amo la nobleza de Isa😍👏👏 y el corazón de esa mamita hermosa 👏👏", "Qué niña tan hermosa, 🥹 se nota la crianza hecha con tanto amor. 🥺🥺 Qué mamá tan linda eres", "La clase de mamá que quiero ser. 🙌🏾🥹💓✨ ¡Felicidades a Isa! ✨✨", "Qué bonito compartir esa fecha tan especial con mamá,😍 que Dios las bendiga enormemente ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan.