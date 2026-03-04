Publicidad

Cuánto cuesta el reloj de lujo que Andrea Valdiri le regaló a su hija Isabella por sus 15 años

El pasado 3 de marzo, la creadora de contenido digital celebró el cumpleaños de su hija Isabella. Ambas viajaron hasta Cartagena de Indias para festejar la vuelta al sol y prepararse para la gran fiesta.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de mar, 2026
Este fue el lujoso modelo de reloj Cartier que le dio Andrea Valdiri a su hija Isabella por sus 15 años.