Andrea Valdiri les contestó a quienes llaman a Yina Calderón "inteligente" por irse de la pelea

Una verdadera polémica se vivió el pasado 18 de octubre en redes sociales luego de que la influenciadora se retirara voluntariamente de la pelea contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, evento que se realizó en el Coliseo Med Plus de Bogotá y que fue transmitido por medio de la plataforma Kick de Westcol, recogiendo a más de cuatro millones espectadores en la transmisión, marcando historia como el stream más visto de América Latina.

Recientemente, 'La Valdiri' apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de nueve millones de seguidores, para pronunciarse de nuevo sobre la pelea. Esta vez, decidió responderle con contundencia a quienes han salido en defensa de su oponente, argumentando que fue muy inteligente al irse del encuentro deportivo antes de que la noquearan, pues no solo dañó los planes de Westcol, sino que también le hizo perder a la barranquillera su preparación física y una alta suma de dinero.

Qué dijo Andrea Valdiri sobre los defensores de Yina Calderón. Foto: Instagram @andreavaldirisos

"En la vida hay que tener coherencia. Hablar detrás de una pantalla es muy fácil, ¿pero asumir la responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, no ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto", mencionó Andrea junto a un video que se ha vuelto viral en las plataformas digitales donde Yina aparece hablando con su entrenador en el terreno de juego.



Según interpretaron varios internautas, la DJ y empresaria de fajas no quería irse muy golpeada de la jornada teniendo en cuenta que pronto emprenderá un viaje a República Dominicana para realizar un nuevo reality.

"'Me va a noquear y no le voy a dar el gusto', las palabras de ga- Yina", escribió Valdiri junto al clip.

Cabe aclarar que la persona que se retirara de la contienda debía pagar una multa de 50 mil dólares, es decir, aproximadamente 150 millones de pesos. Esto, de acuerdo con la versión de algunos internautas, habría llevado a Calderón a presentarse a la actividad únicamente por obligación, por lo que decidió simplemente jugar unos segundos e irse a su casa sin necesidad de comprometer ni siquiera los 70 millones de pesos que le dio Westcol por aceptar ser parte de este proyecto.

