En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Andrea Valdiri les contestó a quienes llaman a Yina Calderón "inteligente" por irse de la pelea

Andrea Valdiri les contestó a quienes llaman a Yina Calderón "inteligente" por irse de la pelea

La bailarina barranquillera apareció en redes sociales para responder a quienes defienden a la influenciadora por haber abandonado Stream Fighters 4 durante los primeros segundo del round 1.

Publicidad

Publicidad

Publicidad