Grecia, del Desafío, revela que fue infiel y habla de sus relaciones amorosas

A sus 28 años, Grecia se ha ganado el cariño del público gracias a su paso por el Desafío, donde se destacó como una de las ocho mejores mujeres de la competencia. La presentadora, modelo e ingeniera industrial ha demostrado que la disciplina y la constancia son parte esencial de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

Desde pequeña, Grecia fue una niña tímida, pero muy feliz, recuerda su infancia como una etapa llena de amor, estudio y buenos momentos: “Fui buena estudiante, me destacaba en el colegio, era noble e inocente”, comentó. Aunque no sabía arreglarse ni se consideraba una mujer llamativa, asegura que nunca se sintió fea ni insegura de sí misma.



Grecia, eliminada del Desafío del Siglo

Uno de los momentos más difíciles de su vida llegó, paradójicamente, cuando recibió una de las mejores oportunidades de su carrera: una beca para realizar un intercambio académico en Brasil. “La vida me premió, pero también me puso a prueba”, contó. Allí tuvo que aprender a vivir sola, adaptarse a un nuevo idioma y valerse por sí misma, lo que la hizo más fuerte e independiente.

En el amor, las cosas no siempre le han resultado sencillas. A pesar de su belleza y carisma, Grecia confiesa que ha tenido tropiezos sentimentales: “He sido infiel una sola vez”, reconoció con honestidad. Sin embargo, hace un año conoció a un cucuteño que la volvió a ilusionar y conquistó su corazón.

Su paso por el Desafío marcó un antes y un después en su vida: “Fue una experiencia espectacular. Aprendí, me superé, conocí gente maravillosa y me mantuve firme. Sin dudarlo, volvería con todo el gusto”, afirmó. Con esa determinación, Grecia continúa construyendo su camino, demostrando que la fortaleza y la autenticidad son sus mayores virtudes.

