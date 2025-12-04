Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

Murió actor colombiano Luis Alberto García Jiménez, a sus 88 años

Murió reconocido actor colombiano, que participó en varias producciones nacionales. También se destacó como director de obras de teatro, cine y televisión.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Murió reconocido actor colombiano y famosos lo despidieron con dolor

La Asociación Colombiana de Actrices y Actores informó sobre el deceso del artista, que además se destacó por ser un gran director de teatro, cine y televisión.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Murió actor colombiano Luis Alberto García Jiménez, a sus 88 años