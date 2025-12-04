Murió reconocido actor colombiano y famosos lo despidieron con dolor

La asociación dio la triste noticia a través de una publicación de Instagram, en la que resaltó su trabajo y legado de Luis Alberto García Jiménez por la industria del entretenimiento. “Su presencia fue importante en el teatro, el cine y la televisión. Dejó un gran legado en la dramaturgia colombiana con obras como La Gaitana y I Took Panamá, una obra que es un referente fundamental en el teatro colombiano”, se lee.

El Ministerio de Cultura también lamentó la partida del artista boyacense y, desde su cuenta de Facebook, se solidarizó con la familia. "A lo largo de su trayectoria, dejó una huella significativa en el teatro nacional y, en tiempos recientes, desarrolló su labor creativa bajo la dirección de Batacklan Teatro, donde su talento y entrega continuaron inspirando a nuevas generaciones. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, colegas y a toda la comunidad teatral que hoy lo recuerda con respeto y admiración", mencionó.

Decenas de reconocidos artistas colombianos se pronunciaron y lamentaron la muerte de García Jiménez. Cristina Campuzano, Carolina Cuervo, Katherine Vélez y Fabián Mendoza fueron unos de los que manifestaron su tristeza por la partida del dramaturgo.



Quién era Luis Alberto García Jiménez, actor colombiano que murió

Luis Alberto García Jiménez nació en Tunja (Boyacá) en 1937, por lo que falleció a los 88 años. Estudió Filosofía y Letras en Universidad Nacional de Colombia, y allí comenzó a involucrarse en el teatro y, posteriormente, se formó en artes escénicas en la Escuela Nacional de Teatro del Teatro Colón de Bogotá.

Fue actor, director y dramaturgo en varios grupos importantes: dirigió el grupo de teatro de la Universidad de América por años, y fue miembro destacado del Teatro Popular de Bogotá (TPB), donde ejerció como director, dramaturgo y actor. También dirigió otros colectivos como el Teatro Independiente de Bogotá (TIB).