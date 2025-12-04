Qué pasó con la actriz que hizo de Sara en ‘Vecinos’ y cómo luce; se fue de Colombia

La actriz logró un gran reconocimiento en el país con su personaje de Sara de Krauss, una de las residentes del edificio de clase alta al que llega a vivir Óscar después de que se gana la lotería.

Aunque al principio parecía ser una de las villanas de la historia, porque no soportaba la presencia del taxista, el personaje de Díaz terminó ganándose el cariño de los televidentes, por su vulnerabilidad. Por lo mismo, ahora que ‘Vecinos’ regresó a la programación de Caracol Televisión, no es raro que varios se pregunten qué fue de la vida de la actriz.



Qué pasó con Paola Díaz, que hizo de Sarita en ‘Vecinos’

Luego de participar en la novela de Caracol, Díaz hizo parte de otras producciones nacionales y luego se fue a vivir en México. Ella contó en Vea que tomó la decisión de irse de Colombia por amor, pues a su pareja lo trasladaron a México, y ya lleva 15 años radicada en ese país.

“Me ha ido muy bien, ya soy mexicana de adopción, con pasaporte mexicano. Ha pasado de todo, han sido años de muchas sorpresas gratas, tanto a nivel laboral como a nivel personal. Estoy muy contenta y ha sido muy provechoso el tiempo acá”, declaró Díaz en la revista.

Díaz también comentó que el país norteamericano la recibió muy bien y de hecho ya tiene su propio negocio, que creó junto a su mejor amiga, Patricia Polanco, interprete a Clarita en ‘Vecinos’. Las artistas crearon su propia agencia y manejan varios actores, contó.

“No persistí o no persisto en ese ámbito de la actuación, porque tengo otro negocio que también tiene que ver con lo mismo, pero que me implica mucho tiempo. Después de dos años de haber llegado a México comencé a manejar actores, a hacer agencia con actores mexicanos de formación teatral que no tenían en ese entonces la fortuna de tener una agencia, eso no se veía mucho acá. Entonces eso me consumió absolutamente toda la energía, aún todavía me consume”, agregó.

Cómo luce ahora ‘Sarita’ de ‘Vecinos’

Aunque han pasado varios años desde que Paola Díaz le dio vida a Sarita en la producción de Caracol, la actriz se mantiene joven y vital. En realidad, el cambio más evidente es el color de su cabello, pues ahora es una mujer rubia. Estas son algunas imágenes de ella: