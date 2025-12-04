Publicidad

Quién es 'Sarita' de 'Vecinos', de Caracol, y cómo luce; no vive en Colombia

Qué fue de la vida de la actriz que interpretó a Sarita, en 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, y cómo luce actualmente. Se fue de Colombia hace varios años.

Qué pasó con la actriz que hizo de Sara en ‘Vecinos’ y cómo luce; se fue de Colombia

Paola Díaz fue la artista colombiana que le dio vida a ese personaje de la novela de Caracol. Participó en otras producciones nacionales, pero luego se le perdió la pista.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de dic, 2025
Qué fue de la actriz de 'Vecinos' que hizo de Sara