Dani rompió el silencio y se fue en contra de Zambrano por usar a Tina como "comodín"

Una verdadera polémica se creó en La Ciudad de las Cajas luego de que Gamma recibiera el Chaleco de Sentencia correspondiente al Desafío de Sentencia y Servicios. En esta oportunidad, Zambrano decidió enviar a Muerte a Tina y Julio, argumentando que han tenido un bajo desempeño en las pistas, más específicamente en el Desafío de Sentencia y Hambre donde la joven se desmayó.

Esta decisión causó malestar en la competidora, que no dudó en reclamarle y recordarle también que la más reciente pista que perdieron era responsabilidad de Rosa y Gero, quienes no alcanzaron la victoria. A pesar de la pelea, Tina se quedó con la temida prenda y prometió que dará su cien por ciento en el terreno de juego para regresar a casa.

Dani salió en defensa de Tina luego de la decisión de Zambrano en el 'Desafío'

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante del reality de los colombianos dejó ver su inconformidad con los sucedido y que apoya incondicionalmente a su melliza.

"Por lo menos no se quedó callada. Espero que de ahora en adelante ganen todo para ver qué tanto hablan. Si no es así, que pierdan TODO y que les toque un chaleco a cada uno, a ver si de esta se salvan. Cada día me queda más claro que este es el peor equipo", detalló en la citada red social.

Recientemente, Dani también dio de qué hablar en las plataformas digitales por defender a su hermana cuando tuvo una descompensación en medio del Box Amarillo, pues terminó comparando ese caso con el de Isa, quien vivió una situación similar cuando estaba cumpliendo con la penitencia que le pusieron a la escuadra naranja en el Rincón de los Castigos.

En dicha publicación acusó a los compañeros de su hermana de darle una puñalada por la espalda teniendo en cuenta que la estaban presionando para terminar la pista y llevarles alimentos para mantenerse fuertes en el ciclo.

