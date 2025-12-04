Publicidad

Actor de 'Pasión de Gavilanes' está de luto: así fue como Mario Cimarro despidió a su mamá

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el destacado actor dio a conocer que se encuentra atravesando por una de las pérdidas más difíciles de asumir en su vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de dic, 2025
Así se despidió Mario Cimarro, actor de 'Pasión de Gavilanes', de su madre.