Actor de 'Pasión de Gavilanes' está de luto: así fue como Mario Cimarro despidió a su mamá

Con una galería de seis fotos y videos, el intérprete de Juan en 'Pasión de Gavilanes' confirmó la muerte de su madre, noticia que tomó por sorpresa no solo a su familia, sino también a algunos colegas del medio. Según informó, el deceso se produjo el pasado 1 de diciembre; sin embargo, decidió mantenerse hermético frente al tema unos días para procesar la información y llevar el duelo en compañía de su círculo más cercano.

"Con el corazón hecho pedazos les comparto... Han sido varias semanas de apoyar a mamá... He buscado mil maneras, para detenerme,

para poder escribir (...) He decidido honrarla con alegría , la alegría y el optimismo que siempre transmitió a todo el que la conoció", escribió en la citada red social.

De qué murió la mamá de Mario Cimarro, actor de 'Pasión de Gavilanes'

El fallecimeinto se registró luego de una larga lucha contra el alzhéimer y, de acuerdo con al publicación, sus hijos alcanzaron a expresarle todo su amor poco antes de su partida y hasta alcanzó a reunirse con un sacerdote.

"La vamos a extrañar mucho, la vamos recordar siempre. María Paz , la maestra de muchas generaciones , la madre ejemplar que me enseñó con muchísima paciencia y dedicación a leer y escribir con la misma edad que hoy tiene mi propio retoño, 3 añitos. Que me crío y educó para enfrentar la vida y sus desafíos con calma, serenidad y resiliencia", continuó el destacado actor.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza en esta etapa de su vida que está enfrentando.

