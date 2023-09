Pasión de Gavilanes: Danna García reveló que Mario Cimarro propuso muchas de las escenas románticas

Por casi 20 años, los amantes de la historia que tiene como protagonistas a los hermanos Reyes y a las Elizondo soñaron con un reencuentro de los actores originales para dar paso a una nueva generación de galanes y eso es precisamente lo que pueden encontrar en las noches de Caracol Televisión en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable . En diálogo con Caracoltv.com, la actriz Danna García reveló cómo se enteró de que planeaban grabar una nueva parte de esta producción.

García aseguró que aunque no tenía dentro de sus planes volver a participar en un proyecto como este, su familia la convenció de hacerlo en nombre de todas aquellas personas que la apoyaron en el 2003, cuando se lanzó en Colombia la producción: "mi prioridad era mi familia, entonces yo no tenía mucho interés en romper esa promesa que había hecho de estar más presente para mi hijo (...) Después de hablarlo con un par de personas, me decían 'es que tú le debes eso a los fans, tú le debes eso a Norma, tú debes hacerlo por el personaje, por lo que significó en tu vida, por lo que significó la franquicia'", explicó.

Este mensaje fue el que definitivamente la impulsó a aceptar de nuevo el papel que justamente se relaciona con el de Mario Cimarro, quien da vida a Juan Reyes en la trama. Respecto a su química en el set de grabación, la actriz señaló que, a pesar de que tuvieron la oportunidad de reencontrarse poco antes de recibir el llamado por medio de una videollamada, la sensación de trabajar con él en el mismo proyecto después de casi dos décadas fue sensacional.

Asimismo, agregó que fue Cimarro el que en muchas oportunidades le propuso a la producción agregar algunos detalles a su actuación para lograr que sus apariciones con Norma estuvieran enfocadas no solo en el argumento, sino que transmitieran también ese sentimiento de amor a los televidentes.

"Todo lo que se construyó a partir de la escena que estaba escrita para lograr ese ambiente de pareja creo que fue muy especial. Casi todo lo que la gente ve, que son esas escenas icónicas que la gente se derrite 'ay, como se miran, como se tocan, como se agarran' muchas de ellas fueron propuestas de Mario, entonces encontrarme en esta segunda temporada y poder ser yo quien también pudiera proponer desde mi experiencia como actriz (...) Poder proponer cosas que se lograran para ellos dos, me pareció que es de las cosas que yo más resalto", finalizó.

