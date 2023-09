Danna García, de Pasión de Gavilanes, contó cómo superó la fobia a los caballos gracias a su trabajo

Por difícil que parezca de creer, la actriz Danna García , intérprete de Norma Elizondo en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable , reveló que sufrió de una fobia con los caballos debido a un accidente que tuvo varios años atrás. La mujer se sinceró en Caracoltv.com y reveló cómo su participación en algunas producciones en el extranjero y en nuestro país le han ayudado a ser más cercana a estos animales y a amarlos de una forma que no había experimentado.

"Cuando era muy chiquita me fui a grabar a México y tuve un accidente en un caballo, estuve hospitalizada como 15 días y a raíz de eso yo decidí que no quería saber más de caballos, pero así es el destino. Siempre en todas las grabaciones me ponían caballos, incluyendo Pasión de Gavilanes y después seguí haciendo novelas con caballos en México, en Colombia, en todos lados, así que yo creo que el destino me empujó a que tuviera que acercarme más y enfrentar ese pequeño miedo", expresó en medio de la entrevista.

García confirmó que a pesar de que en la producción lanzada en 2003 ella tuvo que trabajar de la mano de algunos integrantes de la producción para dar la impresión ante las cámaras de que estaba montando en este animal, en Pasión de Gavilanes, la dinastía indomable, donde tiene un papel más maduro y centrado tanto en su hogar como en la hacienda, tuvo la posibilidad de demostrar que este miedo solo hace parte del pasado.

"Hoy, aunque todavía no soy una gran jinete porque todavía les tengo miedo, les tengo mucho cariño y sobre todo me enamoré mucho de Maja que fue mi caballo en una novela que hice hace muy poco que se llamó Las Amazonas en México, así que yo adoro los caballos. Las fobias hay que superarlas, como sea, pero hay que enfrentarlas", señaló a modo de reflexión para sus seguidores.

