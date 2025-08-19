Confirman las fechas y el lugar para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día

Como es de costumbre en la capital colombiana, el próximo año también se llevará a cabo el Festival Estéreo Picnic. En donde se reunirán varios artistas, tanto nacionales como internacionales, para pasar un rato con todos los amantes de la música en todos los géneros.

Mira también: Foreigner estremeció a Bogotá: la presencia de Lou Gramm como un último acto de grandeza



Cuándo es el Festival Estéreo Picnic 2026

Para el 2026, según confirmaron en su página oficial, se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo. Lo que más llamó la atención de todos sus seguidores, que ya no va hasta el 23 de aquel mes, como normalmente se venía realizando en años anteriores, decisión que fue aprobada por sus asistentes.



Por otra parte, también confirmaron que se realizará en el Parque Simón Bolívar, como lo fue en el 2025 y 2024. Para hacer este anuncio, subieron un video a sus redes sociales avisándole a todos los que quieren asistir, que alisten su mejor pinta, porque en unos meses volverá el festival más esperado por todos.

Publicidad

Frente a esto, los usuarios de Instagram no dudaron en reaccionar y también sugirieron varios artistas para poder disfrutar en esos tres días que se realizará. Algunos pidieron que se siga manejando de esta modalidad y que ya todos están listos para esta nueva edición, en la que aún no se conocen los artistas que iluminarán el escenario.

Publicidad

Mira también: De un último acorde a la eternidad: Olivia Rodrigo y Mon Laferte cerraron el Festival Estéreo Picnic

“Volvimos a los valores tradicionales”, “los amo por regresar al formato de tres días”, “The strokes, Muse, Nine inch nails o Queens Of The Stone Age, ya es hora de que traigan otra vez un buen headliner rock”, “Foo Fighters, Paramore, Twenty one pilots”, “¿pueden creer que ya son 15 años?”, “al fin alguien razonable tomó la decisión de eliminar el cuarto día”, “mala decisión quitar un día”, entre otros mensajes.

Por el momento no se conocen más detalles de este evento musical. Por lo cual, los fans deben estar muy atentos a todas las novedades que se presentarán en los próximos días, para saber cuáles son los artistas que se presentarán para hacer vibrar el escenario cada minuto y hora de los tres días que durará en el 2026.