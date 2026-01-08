Yeferson Cossio estaba en festival de electrónica días antes de su segunda hospitalización

Yeferson Cossio ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de confirmar que volvió a ser hospitalizado. El influencer paisa confirmó que más tarde le contará todos sus seguidores lo que le pasó, pero por el momento, todo este tema es una incógnita.

Qué estaba haciendo Yeferson Cossio antes de ser hospitalizado

El novio de Carolina Gómez subió hace tres días, unas fotografías en donde se encontraba en un festival de electrónica. Allí mostró lo feliz que estaba rodeado de todos sus amigos y un buen ambiente en general. Ahora bien, también se conoció un video, en donde él se encontró con unas personas que le brindaron algo de tomar. Allí especificó que no podía beber mucho, por el tema del corazón, por el cual fue intervenido en un centro de salud.



Es de resaltar que, el influencer se dejó ver muy bien acompañado por el cantante Kapo y por otros amigos, con los que disfrutó de la mejor música en Punta Canoa, Cartagena.

Según indica la publicación, esto sucedió hace tres días y allí los seguidores opinaron frente a esto. Varios lo saludaron desde diferentes lugares del mundo y afirmaron que él se apropio de la fiesta, y que se alegraba de verlo tan contento.



"Te apropiaste de la verdadera rumba, qué bueno que todo salió super bien", "amo que todo saliera bien, pero me dolió no poder acompañarte corazón", "disfruta y sé feliz", "pues gracias a Dios todo salió bien, toca que deje tanto sople o no vas a llegar", dijeron alguno seguidores. Ahora bien, varios días después, el influencer posteó que lleva dos días hospitalizado, sin dar mayor detalle.

Qué le pasó a Yeferson Cossio

Los seguidores han estado muy pendientes del estado de salud de Yeferson Cossio, quien antes de Navidad confirmó que tuvo que ser intervenido por una falla en el corazón. Su familia y su novia estuvieron pendientes de todo el proceso, y fueron ellas las que explicaron cómo evolcuionó tras la cirugía que le hicieron.

Respecto a la nueva hospitalización, ninguna de sus hermanas ni su pareja se han pronunciado en sus redes sociales. Por lo cual, hay que estar atentos a los clips que suba a TikTok o a Instagram, por donde tiene comunicación constante con todos los seguidores.