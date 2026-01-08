Publicidad

Qué estaba haciendo Yeferson Cossio antes de ser hospitalizado por segunda vez

Yeferson Cossio subió a su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 12 millones de seguidores, que hace unos días se encontraba en una fiesta de electrónica y se dejó ver muy bien acompañado.

Yeferson Cossio estaba en festival de electrónica días antes de su segunda hospitalización

A través de redes sociales se conoció un clip en donde el influencer paisa estaba bebiendo, pero pidió que le sirvieran poco por el problema que tuvo en el corazón.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 8 de ene, 2026
Revelan video de Yeferson Cossio de lo que habría hecho antes de su segunda hospitalización