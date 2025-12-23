Publicidad

Yeferson Cossio y su cirugía de corazón
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Yeferson Cossio fue sometido a una pequeña cirugía de corazón el pasado 22 de diciembre. Tras la intervención, Carolina Gómez, su pareja, reveló detalles de su estado de salud.

Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está y cuáles son las recomendaciones médicas

En horas de la noche del pasado 22 de diciembre, Carolina Gómez apareció en redes sociales para mostrar el estado de salud del influenciador luego de haber sido sometido a cirugía.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Qué dijo Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, sobre el estado de salud del influenciador.