Novia de Yeferson Cossio reveló cómo está y cuáles son las recomendaciones médicas

Hay preocupación en las plataformas digitales por el estado de salud del creador de contenido digital luego de que su hermana y su pareja sentimental confirmaran que se encontraba en una clínica a la espera de una cirugía. Tras el procedimiento quirúrgico, Carolina Gómez apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi tres millones de seguidores, para dar a conocer novedades sobre el caso.

Cómo está Yeferson Cossio luego de su cirugía de corazón

La joven mostró que la visita que le hizo a su pareja sentimental; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios de Internet es el hecho de que dio un abrebocas sobre el problema que desencadenó su estancia en el centro de salud.



"El corazón le iba a explotar exceso de estrés, él dormía día de por medio por trabajar, llevaba así meses. Ya él les contará todo por lo que pasó. Pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta", escribió en la plataforma.

Mientras le daba apoyo moral al influenciador, Gómez también aprovechó el espacio para recordarle las recomendaciones que le dieron los médicos con el objetivo de mejorar su calidad de vida y prevenir cualquier problema de salud.





"Gracias a Dios pasaste bien toda esta situación, pero menos trabajo, bajarle a todo el estrés, dormir mejor, comer mejor, ser más juicioso, más consciente. Amor tienes una vida por delante, un futuro maravilloso", contó.

Qué le pasó a Yeferson Cossio y por qué terminó en la clínica

El mismo Cossio apareció en las plataformas digitales para revelar que estuvo durante dos días en el hospital debido a un problema de salud. Según relató, presentó un fallo en el corazón, por lo que debía ser sometido a una pequeña cirugía para estabilizarlo completamente. Durante el encuentro, Yeferson mostró los gestos de cariño que tuvo su novia y lo molesta que se encontraba Cintia Cossio, su hermana, por no haberse cuidado lo suficiente para poder prevenir esta situación.

Muchos usuarios y conocidos le han deseado pronta recuperación y le han expresado su admiración a la familia por la unión que los caracteriza.