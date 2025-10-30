Yeferson Cossio se desahogó ante las críticas por trabajar con Camilo Cifuentes

En la tarde del pasado 28 de octubre, el hermano de Cintia Cossio compartió un video en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 12 millones de seguidores, asegurando que estaba reunido con Camilo Cifuentes, el influenciador que se ha vuelto tendencia en los últimos meses debido a que ayuda a personas de escasos recursos sin revelar su identidad.

Mira también: Yeferson Cossio adoptó perrito de la calle que no iba a superar una cirugía: tenía sarna



Según informó, ambos tienen deseos de colaborar en un proyecto mucho más grande que próximamente darán a conocer a través de las plataformas digitales y, aunque varios fanáticos se mostraron emocionados de lo que están preparando, algunos aprovecharon la ocasión para pedirle a Cifuentes que no uniera fuerzas con Cossio, argumentando una mala reputación.

"Ay no, lo estás haciendo bien Camilo, Dios quiera que no se desenfoque con este personaje", "Ojalá, Camilo, no pierdas el enfoque de tus ayudas. Tú brillas solo, que nunca se te olvide. Y qué bien si esta colaboración te aporta cosas positivas", son algunos de los mensajes que se leen en la red.



Respuesta de Yeferson Cossio a las críticas por su post con Camilo Cifuentes

Molesto, el empresario apareció en las historias de la citada red social para exponer públicamente el perfil de una detractora. Posteriormente, señaló que entiende muy bien a aquellas personas a las que definitivamente no les agrada su contenido; sin embargo, hizo énfasis en que sí deberían darle crédito por todas las obras de caridad que ha tenido la posibilidad de liderar.



Mira también: Yeferson Cossio le dio la bienvenida a su sobrino, hijo de Cintia, tras presentar impase de salud

Publicidad

"Es innegable el hecho de que yo llevo cinco años en redes sociales y no he visto otro influencer colombiano que ayude más a las poblaciones más vulnerables y especialmente a los animales que yo", mencionó.

Asimismo, se animó a recordarle a su comunidad las actividades sociales que ha hecho por la comunidad, dentro de las que se destacan la reconstrucción de un ancianato, la esterilización de más de 1.250 perros, la adopción de 44 peluditos, el trabajo que realizó para iluminar con energía solar toda una ranchería en La Guajira, el apoyo que le brinda a ciertas fundaciones en temporada navideña y el hecho de haberle puesto agua potable a un colegio olvidado por las instituciones en Colombia.

Publicidad

Mira también: Nació el hijo de Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio: mira las primeras FOTOS del bebé