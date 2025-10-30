Cuándo se acaba 'La Venganza': fecha y hora para conectarte con el último capítulo

Una de las producciones con mayor acogida en Caracol Televisión es la producción colombiana protagonizada por Gabriela Spanic, José Ángel Llamas, Catherine Siachoque, Orlando Miguel, Carlos Duplat y más actores de talla internacional que recrean la historia de Helena, Valentina y todos los miembros de la familia Fontana.

Cuándo se acaba 'La Venganza', producción de Caracol Televisión

Este exitoso formato que se está transmitiendo de 11:30 a.m. a 12:30 p.m., después del programa matutino 'Día a Día', llegará a su fin el martes 4 de noviembre en su horario habitual; por lo que los seguidores podrán conectarse a la pantalla chica o sintonizar el episodio en la señal en vivo de Caracol Televisión (haciendo clic aquí).



Una vez terminado el capítulo en pantalla, puedes disfrutarlo en la sección de capítulos que está alojada dentro de la página web.



En qué va 'La Venganza'

La novela se encuentra en uno de los momentos más importantes de la historia, pues Grazzia se enfrentó recientemente a Fernando Valerugo, dejando atrás los sentimientos que tenía por él; mientras que Valentina y Helena por fin se reencontraron en el más allá. Luego de una profunda conversación, la boxeadora determinó que quiere seguir apoyando a su madre en sus sueños, por lo que propuso darle la posibilidad de regresar a la vida.



Por otro lado, concepción mandó a acabar con la vida de Don Danilo y Grazzia le juró al hombre hacer todo lo que estuviese en sus manos para dar de baja a su enemiga número uno teniendo en cuenta todos los problemas que han aumentado desde que llegó a su casa.



Qué novela reemplazará a 'La Venganza'

Caracol Televisión anunció que en reemplazo de este exitoso formato llegará 'La Usurpadora', que cuenta con la participación de actores de la talla de Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Jessica Jurado, Chantal Andere, Dominika Paleta, entre otras figuras del entretenimiento internacional.

Esta novela narra la historia de Paola, una mujer que, aburrida de su matrimonio, emprende un viaje con su amante y conoce a Paulina Martínez, una humilde joven que llama particularmente la atención debido a su gran parecido físico. Convencida de que debe liberarse de su esposo, la mujer hace todo lo que está a su alcance para convencerla de que tome su lugar como madre y esposa mientras ella disfruta de la buena vida.

