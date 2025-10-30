En vivo
Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Cuándo se acaba 'La Venganza': fecha y hora para conectarte con el último capítulo

Cuándo se acaba 'La Venganza': fecha y hora para conectarte con el último capítulo

El 9 de abril de 2025, Caracol Televisión lanzó la producción que narra Helena, una mujer que muere justo el día de su boda y reencarna en el cuerpo de Valentina, una boxeadora.

