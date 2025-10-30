En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Jessi Uribe le dio beso a otra mujer a pocos días del parto de Paola Jara

Jessi Uribe le dio beso a otra mujer a pocos días del parto de Paola Jara

En TikTok se ha viralizado un video del cantante en el que muestra el divertido momento que vivió con una fanática durante su más reciente concierto en Caracas, Venezuela.

Publicidad

Publicidad

Publicidad