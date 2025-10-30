Jessi Uribe le dio beso a otra mujer a pocos días del parto de Paola Jara

El intérprete de canciones como 'Si me ven llorando', 'Desde que te fuiste', 'Ellas así son', 'La conquista' y 'La culpa' volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al publicar un video en su cuenta oficial de Instagram mostrando un resumen de cómo fue su más reciente concierto en Caracas, Venezuela.

En el video, se observó el momento exacto en el que el cantante de música popular subió al escenario a una mujer identificada como Flor para presentar su propia versión de 'Coqueta'. La mujer disfrutó el espectáculo, pues no solo bailó junto al colombiano, sino que también tuvo un acercamiento a él que generó todo tipo de reacciones.

"Flor, te quiero cantar algo", le dijo Uribe a su fanática luego de preguntarle su nombre. Tras unos segundos de mantener contacto visual con la admiradora, el músico extendió sus labios, dándole autorización para que se acerca a él y lo besara.



Múltiples usuarios de Internet reaccionaron con humor y hasta le preguntaron a Jessi Uribe por la reacción que tendría Paola Jara, su esposa, cuando se entera de estos encuentros con sus fanáticas, de manera que él no dudó en mostrarse despreocupado ante este panorama.

"Quedé en shock. Paola, no lo vayas a regañar porfa", escribió una joven en la red, a lo que él contestó: "Ojalá que no".

La cantante de 42 años nacida en Apartadó se encuentra atravesando por las últimas semanas de embarazo. De hecho, este fue el motivo por el que recientemente anunció su retiro de los escenarios y de su vida musical este 2025, asegurando que quiere concentrarse cien por ciento en el nacimiento de su bebé.

La pareja anunció que se encuentran en la dulce espera el pasado 15 de junio de 2025 luego de semanas de especulaciones en las plataformas digitales. Según explicaron en entrevista con 'La Red' y 'Se Dice De Mí' intentaron ser papás en varias oportunidades sin tener mucho éxito; sin embargo, cuando desistieron de la idea, fue justamente cuando se les dio la oportunidad de darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.