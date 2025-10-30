Mara Cifuentes, en lío legal tras criticar su cirugía de feminización facial: "Tengo miedo"

A través de una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo anunció el pasado 29 de octubre que la clínica que le practicó su cirugía de feminización facial le está pidiendo rectificarse debido a las constantes declaraciones que ha dado en redes sociales expresando su descontento con el resultado.

Le piden a Mara Cifuentes rectificarse por reciente declaración. Foto: Instagram @maracifuentes1

Mira también: "Basta de fingir": Así vivieron Mara Cifuentes y Andrés Simón el poliamor



De acuerdo con la solicitud, tiene un plazo de 24 horas para corregir específicamente tres comentarios que hizo. En el primero de ellos indicó que, luego de someterse a un examen, descubrió que supuestamente le le retiraron el hueso que le daba soporte a la cara. El segundo hizo alusión a que no tenía claridad sobre lo que le hicieron en el rosto y, en el tercero, señaló que no fue escuchada por el profesional que la atendió.

Preocupación de Mara Cifuentes ante lío legal

Cifuentes indició en la citada red social que se había disculpado previamente con la clínica porque sentía temor de enfrentar algún tipo de demanda por la previa firma de un contrato en el que había de por medio motivos publicitarios.

Mara Cifuentes respondió a la solicitud de rectificación. Foto: Instagram @maracifuentes1

Mira también: Mara Cifuentes se disculpó por decir que su cirugía facial quedó mal: “no pensé en mis palabras”



"En dicho contrato se establecía que no podía hablar negativamente del procedimiento. Sin embargo, en ese momento yo no observaba ningún problema porque aún no me había dado cuenta que el procedimiento que me realizaron no correspondía a lo que yo había solicitado en consulta", mencionó.

Publicidad

Según su propia versión, pidió que le aplanaran las órbitas y le retiraran los rasgos masculinos del rostro; no obstante, lo que recibió fue un lifting y un ajuste en las órbitas que no se parecían en nada a lo que esperaba. Asimismo, dijo que lleva varios años batallando con esta situación, lo que la ha llevado a alejarse de las pasarelas debido a la falta de seguridad en sí misma.

Mira también: Mara Cifuentes se hizo una cirugía de feminización facial, ¿cuánto dinero le habría costado?

Publicidad

"Llevo dos años viviendo con una afectación visible en mi rostro, algo para lo que no estaba emocional ni mentalmente preparada. No estoy actuando con mala fe; simplemente estoy expresando mi experiencia como paciente desde mi dolor y mi realidad. Tengo derecho a hablar de lo que me ocurrió porque esta situación ha afectado profundamente mi autoestima, mi salud emocional y mi calidad de vida", explicó.