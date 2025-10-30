En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Mara Cifuentes, en lío legal tras criticar su cirugía de feminización facial: "Tengo miedo"

Mara Cifuentes, en lío legal tras criticar su cirugía de feminización facial: "Tengo miedo"

La modelo transgénero se sometió a un procedimiento para suavizar sus facciones; sin embargo, aseguró que no obtuvo el resultado esperado, pues no esperaba un lifting.

Le piden a Mara Cifuentes rectificarse tras contarles a sus seguidores su experiencia con la feminización facial.
Le piden a Mara Cifuentes rectificarse tras contarles a sus seguidores su experiencia con la feminización facial.
Foto: Instagram @maracifuentes1
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

