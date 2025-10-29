Marcela Reyes destapó rumor que le llegó del ex de Aida Victoria: "Hay hombres ciegos"

La controversia protagonizada por la influenciadora y 'El Agropecuario', nombre con el que se le conoce en redes sociales a Juan Tejada, continúa vigente debido a las recientes declaraciones de Marcela Reyes, quien aprovechó la acogida que tiene en las plataformas digitales para defender a su colega.

Mira también: Aida Victoria, en medio de polémica con su ex, apareció dando un espectáculo en una fiesta



"Es complejo. Tengo que confesar algo. Hace rato, ustedes saben que hay lugares que uno llega, que comparte... Siempre decían que la pareja de Aida era muy coqueto, que mientras Aida estaba embarazada, no, eso qué no me contaban", comentó en medio de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, cuestionó a Tejada por no sentirse satisfecho con su expareja sentimental teniendo en cuenta no solo lo entregada a la relación que era, sino también el símbolo de empoderamiento que representa para muchas mujeres en Colombia y el extranjero.



Mira también: Aida Victoria denunció que su ex presuntamente la robó: "Nunca me escrituró mi parte"

Publicidad

"O sea si tu tienes a una mujer como Aida al lado, hermosa, trabajadora, camelladora exitosa, puesta para ti, ¿tú qué más buscas en la calle? No puedo entender a esos hombres. Así que bueno, las cosas caen por su propio peso", señaló.

Asimismo, indicó que está segura de que su amiga no necesita el apoyo de ningún hombre para sacar adelante a su hijo, pues afortunadamente ha destacado por el trabajo que realiza con diferentes marcas en redes sociales.

Publicidad

Mira también: Aida Victoria mostró con factura en mano la millonaria compra que hizo para pasar la tusa

La discusión entre las dos figuras públicas inició luego de que la hija de la excongresista decidiera responderle a una hater en redes sociales que la estaba criticando por haber realizado un viaje a Cancún poco después de haber dado a luz, pues dijo que no estaba pendiente del cuidado del recién nacido.

Con contundencia, la mujer aseguró no solo que tenía resuelto el futuro financiero del bebé, sino que también expuso que cuidó sola al pequeño durante los primeros días, dejando abierta la posibilidad para que en redes hablaran sobre el rol que ha jugado Tejada en la crianza y sostenimiento de su propio hijo.

Al ver la respuesta de su expareja, Aida no dudó en exponer las conversaciones de WhatsApp que sostuvo con el papá de Emiliano, acusándolo no solo de ser agresivo, sino también de presunto robo en la negociación de una finca.