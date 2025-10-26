Aida Victoria denunció que su ex presuntamente la robó: "Nunca me escrituró mi parte"

La pelea entre la creadora de contenido digital y su expareja sentimental no ha terminado. El pasado 25 de octubre, la hija de la excongresista apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para responderle con contundencia al padre de su hijo, pues no solo mostró chats de cómo ha sido su relación después de poner punto final a su romance, sino que también lo acusó de presuntamente haberla robado.

Mira también: Aida Victoria expuso chats con Juan Tejada y lo acusó de haber sido "agresivo" con ella



¿Juan Tejada no ha saldado una deuda con Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con un chat que hizo público Aida, se observa cuando estaban conversando sobre una finca que decidieron comprar. El hombre le propuso devolverle plata a ella si la propiedad era más económica y le solicitó que fuera ella quien le reconociera dinero si tenía un valor más alto; sin embargo, Aida se negó y aseguró que le parecía mejor que él la incluyera dentro de la escrituración.



Aida Victoria mostró pantallazos con Juan Tejada en donde hablaban sobre la finca que compraron juntos. Foto: Instagram @aidavictoriam

A pesar de que ambos habrían acordado hacer un avalúo y continuar con todo el proceso, esto aparentemente no tuvo los resultados esperados.



"Compramos una finca juntos y nunca me escrituró mi parte. O sea que aparte de todo lo que me hizo pasar en el posparto, le robó a la mamá de su hijo (presuntamente) mientras estaba en embarazo. Y no duele la plata, duele que, razón por la que trabajé hasta la semana 38 fue para pagar esa finca", escribió la madre de Emiliano.

Publicidad

Mira también: Aida Victoria tendría un nuevo novio: supuestas pruebas de su romance con un empresario

Ante la polémica, muchos internautas se percataron de que le inhabilitaron la cuenta a Tejada debido a que su perfil no está disponible, por lo que su comunidad está a la espera de que se pronuncie nuevamente sobre el tema y se defienda.

Publicidad

La pelea entre las figuras públicas empezó luego de que una seguidora criticara a la influenciadora por irse de viaje por un par de días al extranjero y dejara a su hijo bajo supervisión de una nana especializada. En respuesta, Merlano se calificó como una "excelente" madre, argumentando no solo que su bebé ya tenía su futuro económico resuelto, sino sacando a la luz también los duros días que vivió poco después de dar a luz.

Mira también: Aida Victoria mostró con factura en mano la millonaria compra que hizo para pasar la tusa