Aida Victoria expuso chats con Juan Tejada y lo acusó de haber sido "agresivo" con ella

En una polémica se encuentra envuelto Juan Tejada, expareja sentimental de Aida Victoria Merlano y padre de Emiliano, luego de que la influenciadora asegurara a través de su cuenta oficial de Instagram que ella es la única que ha respondido cien porciento con los gastos del bebé y de que expusiera una conversación en donde demuestra que su relación no habría terminado en tan buenos términos como en alguna ocasión lo expresó el hombre.

El hecho tuvo lugar luego de que una mujer la criticara por irse de viaje a Cancún, presuntamente, con su nueva pareja. La hija de la excongresista aclaró que se ha preparado económica y personalmente para ser madre, argumentando que tiene la vida financiera de su hijo resulta, que ha sido una madre presente y que contrató a una persona especializada para ser la niñera de la criatura.

Fuerte declaración de Aida Victoria contra su ex Juan Tejada

Al ver que Tejada se pronunció en las historias de Instagram y que expuso una conversación con ella en donde estaban organizando unos asuntos de dinero, Aida se tomó la libertad de publicar otra conversación que preocupó a sus seguidores, pues dio detalles de cómo habría sido la relación cuando las cámaras estaban apagadas.



"Juan David, yo creo que en el momento en el que te atreviste a ponerte agresivo conmigo delante del niño y tuve que ver a mi prima separándote con él en brazos, te ganaste que te aborrezca. si eres capaz de alterarte solo porque te pedí que no me amenaces, te quiero lejos de mí y ten presente que solo te hablo porque me tienes plata", dijo en una parte del mensaje.

Posteriormente, indicó que considera que lo más conveniente es que manejen la situación con diplomacia y comunicándose cuando sea estrictamente necesario para evitar malentendidos.

La discusión no terminó allí, pues Aida reapareció para afirmar que la conversación que él publicó no solo demuestra que ella se hizo cargo de los gastos del bebé desde que nació, sino que también jugó un rol activo en materia económica mientras estuvieron juntos y ella se encontraba en estado de embarazo: "Eres un bruto".

