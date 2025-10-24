En vivo
Aida Victoria expuso chats con Juan Tejada y lo acusó de haber sido "agresivo" con ella

Aida Victoria expuso chats con Juan Tejada y lo acusó de haber sido "agresivo" con ella

La pelea pública entre la pareja inició luego de que una hater acusara a la influenciadora de ser mala madre por irse de viaje tres días y dejar a su hijo "solo" en Colombia.

Aida Victoria expuso problema que enfrenta con Juan Tejada luego de terminar su relación.
Foto: Instagram @aidavictoriam y @jdt21_5
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

