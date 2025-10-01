En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Ex de Aida Victoria le respondió a Yina Calderón tras relacionarlo con Aleja, del 'Desafío'

Ex de Aida Victoria le respondió a Yina Calderón tras relacionarlo con Aleja, del 'Desafío'

La empresaria declaró en medio de Escándalo TV que Juan Tejada, la expareja sentimental de Aida Victoria, estaba saliendo, al parecer, con una excampeona del reality de los colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad