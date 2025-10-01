Ex de Aida Victoria le respondió a Yina Calderón tras relacionarlo con Aleja, del 'Desafío'

"Por ahí lo vieron en Cartagena con una exganadora del Desafío, con Alejandra", con estas palabras Yina Calderón involucró en una polémica a la Súper Humana del Desafío y al exnovio de Aida Victoria. Luego de que la campeona del programa de Caracol Televisión saliera a aclarar la situación a través de su cuenta oficial de Instagram, 'El agropecuario' decidió hacer lo mismo en su propio perfil, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Internet.

"Yina, mi amor, ¿cómo estás? Yina, ojalá algo de lo que dijeras fuera verdad. Mejor dicho, sería el agropecuario más codiciado acá en Colombia. Te mando un abrazo, Dios te bendiga", mencionó.

Tejada y la hija de la congresista anunciaron su ruptura el 26 de septiembre luego de semanas de especulaciones en redes sociales. Fue precisamente la influenciadora la que detalló que tomaron la decisión de separar sus caminos tres días después de que ella diera a luz a su bebé. Adicionalmente, comentó que no quiso revelar antes la información porque estaba concentrada en el cuidado del recién nacido y no quería que una situación de estas interviniera en el proceso que está realizando como madre primeriza.

Las reacciones ante la contundente respuesta de 'El ganadero' no se han hecho esperar: "De Juan David, solo se puede decir que es un gran hombre. Fue un caballero con Aida y va ser un gran papá", "Salir a oficializar el rompimiento cuando Aida no quería hablar de ello en redes solo para lanzar sus cuentas y ganar seguidores no es muy de 'caballeros'", son algunos de los mensajes que se destacan.

A pesar de su separación, el hombre ha demostrado que continúa al pendiente de su familia; por lo que ha sido visto visitando al bebé en algunas ocasiones. Aida, por su parte, parece estar un poco más recuperada física y emocionalmente del parto. De hecho, ha grabado contenido para redes sociales en donde muestra cómo han sido los primeros días de vida del pequeño y de qué forma ha logrado recuperar la confianza en sí misma.

