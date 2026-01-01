Publicidad

La Segura se hizo drástico cambio de look empezando 2026 y fans la halagaron: así quedó

La Segura también compartió los mejores momentos que vivió junto a su familia en este Año Nuevo. Posteriormente, dejó ver cómo quedó en una fotografías que se hizo en donde no pararon de halagarla.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
La Segura apareció con drástico cambio de look y fans reaccionaron: "Vino recargada"