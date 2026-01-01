La Segura apareció con drástico cambio de look y fans reaccionaron: "Vino recargada"

Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, dejó impactados a todos los seguidores, después de aparecer con cambio de look. Para darle la bienvenida a este 2026, decidió compartir unas fotos que se realizó en donde apareció con un traje vinotinto muy elegante.

Cambio de look de La Segura

La influencer caleña agregó la siguiente descripción a la imagen que ha sido muy comentada por todos sus seguidores en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de diez millones de fans. "La Segura rubia no exis…La Segura 2026". Posteriormente, los usuarios dejaron los siguientes mensajes para afirmar que quedó muy bien, como también, hubo quienes indicaron que luce mejor con cabello oscuro.



"Me fascinó", "su cara es perfecta", "Vino recargada, full positiva siempre. Mi Segu, Dios te bendiga pequeña luchadora, te quiero", "el negro le queda sencillamente espectacular", "es peluca, bella, pero se ve mejor pelinegra", "tu cabello perfecto es el negro, pero ese conjunto está espetacular", "ahora si quedo igualita a la mamá", "Aunque no le luce esa peluca , se ve bonita, "ella es hermosa con cualquier cosa, pero me gustaba más pelinegra", dijeron algunos.

Historia de amor entre La Segura e Ignacio Baladán

Todo comenzó con un acercamiento profesional a través de las pantallas, donde el chef uruguayo buscó a la colombiana para colaborar en contenido creativo. Sin embargo, la conexión fue tan inmediata que los mensajes de trabajo pronto se convirtieron en largas conversaciones personales que desafiaron la distancia. Lo que nació como una alianza estratégica para redes sociales terminó transformándose en un compromiso sólido, y hasta que ambos se enamoraron.

Fue precisamente en el 2022 cuando Ignacio Baladán preparó una romántica y cinematográfica sorpresa para pedirle oficialmente que fuera su novia, un momento que quedó grabado en un video que se hizo viral en cuestión de minutos. La Segura está muy feliz y más ahora que tienen un hijo, a quien muestran en sus redes sociales constantemente.

La imagen más reciente que tiene en u feed de Instagram, es en donde está los tres con sus pijamas. La influencer la acompañó con el siguiente mensaje. "La primera navidad de nuestro Baby Lucca se ha visto así…".