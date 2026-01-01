Richard Ríos presumió a su novia en Año Nuevo y su look se robó todas las miradas

El mediocampista Richard Ríos celebró la llegada del Año Nuevo junto a su pareja, la modelo brasileña Madu Carvalho. Tras meses de rumores que comenzaron a finales de 2024, la pareja, que oficializó su relación en abril de 2025, se robó todas las miradas al posar con un vestido color crema.

Richard Ríos y su novia Madu Carvalho en Año Nuevo

En las fotografías que ambos publicaron, no solo se observa que están en su mejor momento y que quieren disfrutar de esta etapa siempre juntos. La mujer, quien lució muy bella, también posteó las mejores imágenes en compañía de su familia. Asimismo, hace un par de días el futbolista de la Selección Colombia presumió lo enamorado que está, capturando el rostro de la modelo en estas fechas decembrinas.



Cómo empezó la relación entre Richard Ríos y Madu Carvalho

La relación entre el volante de la Selección Colombia, Richard Ríos, y la modelo brasileña Madu Carvalho comenzó a estar en la mira a finales de 2024. Los rumores surgieron tras la publicación de fotografías en redes sociales donde ambos coincidían en las mismas fechas y lugares, destacando sus vacaciones en Curazao. Aunque inicialmente mantuvieron discreción, la interacción constante en sus perfiles confirmó el vínculo sentimental.





La pareja hizo su primera aparición oficial en abril de 2025, durante la ceremonia de premiación del Campeonato Paulista en Brasil. Desde entonces, Carvalho ha acompañado al futbolista en diversos compromisos profesionales y personales.



Quién es Madu Carvalho

Madu Carvalho es una modelo, influenciadora y bailarina nacida en Río de Janeiro, Brasil. Su trayectoria profesional se desarrolla principalmente en el modelaje publicitario y la creación de contenido digital enfocado en moda y estilo de vida.

También es reconocida en las redes sociales como TikTok e Instagram, por los diferentes clips que sube a diario de su vida. Pese a la exposición mediática por su relación con el jugador del Palmeiras, Carvalho mantiene una carrera independiente como imagen de marcas internacionales.

Por ahora, los fanáticos quedan a la espera de nuevos detalles sobre el futuro de esta relación que une a Colombia y Brasil. Están muy felices de verlos juntos y por eso, no se pierden de ninguna publicación que hace Richard Ríos y y novia Madu.