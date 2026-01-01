Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Pura diversión
Mensajes de feliz Año Nuevo
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Quién es Madu Carvalho, la novia de Richard Ríos, de la Selección Colombia

El 2026 inició con una de las postales más esperadas por los fanáticos de la Selección Colombia. La novia de Richard Ríos mostró cómo pasó este Año Nuevo con sus seres queridos con tremendo vestido.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Richard Ríos presumió a su novia en Año Nuevo y su look se robó todas las miradas

El 2026 inició con una de las postales más esperadas por los fanáticos de la Selección Colombia. La novia de Richard Ríos mostró cómo pasó este Año Nuevo con sus seres queridos con tremendo vestido.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 1 de ene, 2026
Comparta en:
Richard Ríos y Madu Carvalho subieron fotos juntos