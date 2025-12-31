Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mensajes de feliz Año Nuevo
Murió exmánager de Diomedes Díaz
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Jessi Uribe hizo muñeco de año viejo de Pipe Bueno y él le respondió

En el marco de las costumbres de fin de año, Jessi Uribe mostró en Instagram el muñeco de año viejo que hizo de Pipe Bueno e incluso posó junto a él para una fotografía.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Jessi Uribe hizo un año viejo de Pipe Bueno y él le respondió con contundente mensaje

En medio de la tradición latinoamericana de Fin de Año, el intérprete de ‘La culpa’ compartió en su cuenta de Instagram cómo quedó el muñeco y hasta se tomó foto con él.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 31 de dic, 2025
Comparta en:
Jessi Uribe hizo un año viejo de Pipe Bueno y él le respondió con contundente mensaje