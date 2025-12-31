Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su noviazgo con Westcol: “Tal vez no fuiste un hombre”

Aida Victoria Merlano ha comentado en varias ocasiones que la relación que más le dolió terminar fue la de Westcol. Recientemente, se conoció que la barranquillera publicó un libro en donde no solo lo menciona a él, sino también al papá de su hijo, Juan David Tejada.

Qué dijo Aida Victoria Merlano de su relación con Westcol

En esta ocasión, lo que más llamó la atención fue las declaraciones que dio sobre el streamer. En primera medida, en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de ocho millones de seguidores, expuso cómo una fan se afectó por aquellas palabras hacia el hombre.



"El amor, cuando es real, no se rompe... pero las ilusiones sí. Rompiste mis ilusiones y me rompiste a mí. No volví a leer El Principito. Ya no correré más por los aeropuertos como una niña. Y mis hijos, no tendrán casa del árbol, porque era nuestra casa y no puedo usurpar sueños. Tal vez fuiste un hombre, pero yo contigo fui mujer, fui niña, fui diosa, Y al final...no fui nada", empezó diciendo.

Por otra parte, internautas han publicado apartados de este libro de Aida Victoria Merlano, en donde revelan lo que ella siente actualmente por todo lo que vivió con él. En uno de los títulos se alcanza a leer: "El Rayo McQueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú" y tras esto, el siguiente párrafo.

"Yo soy menor que tú, pero te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar. Te puedo dar sueños, metas, inspiraciones... porque estoy lleno de eso. Yo tengo muchas ganas de hacer cosas grandes", expresó.

Aida Victoria Merlano afirmó que, cuando él le hablaba de sus sueños y metas, ella ya tenía claro que llegaría lejos, pues veía en su mirada el deseo de lograr lo imposible. Aseguró que decidió acompañarlo para celebrar cada conquista y que esos triunfos también la impulsaban a exigirse más, aunque, según dijo, él nunca logró entenderlo.

También expresó que lo que él admiraba de ella empezó a incomodarlo cuando pensó que otras personas podrían valorarlo igual. Señaló que su seguridad fue vista como una amenaza y que, por cuidarlo, terminó anulándose, apagando su propia luz cada vez que su brillo le generaba incomodidad a él.