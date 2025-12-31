Publicidad

Qué dijo Aida Victoria sobre la relación que tuvo con Westcol, en su libro

Aida Victoria Merlano se sinceró y decidió contar aspectos poco conocidos de lo que vivió con Westcol, con quien mantuvo una relación durante varios meses.

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su noviazgo con Westcol: “Tal vez no fuiste un hombre”

La influencer barranquillera abrió su corazón para exponer esos detalles, que muchos desconocen de sobre lo que pasó con Westcol, el hombre con el que tuvo una relación por varios meses.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de dic, 2025
