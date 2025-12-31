Yeferson Cossio expone particular detalle sobre cómo empezó su relación con Carolina Gómez

Yeferson Cossio ha dado de qué hablar en los últimos días, luego del susto que le pegó a su familia y seguidores, tras sufrir una falla en su corazón. Ha estado muy activo publicando en sus redes sociales, en especial en Instagram, en el cual deja ver todo lo que hace con su pareja, Carolina Gómez.

Mira también: Circula video de Yeferson Cossio y dicen que se grabó antes de falla en su corazón



Yeferson Cossio revela cómo empezó su relación con Carolina Gómez

Recientemente, publicó un clip en donde él está pasando un rato agradable con sus amigos, su hermana Cintia Cossio y su novia. Lo que deja a todos sorprendidos, es cuando confiesa cómo era la relación que tenía con Carolina antes de formalizar su noviazgo. Según indicó el influencer paisa, en la segunda vez que llevó a la casa a la joven, todos estaban riéndose tras una confesión que él hizo.



“Este día fue genial. Carolina y yo apenas estábamos comenzando, aún no éramos novios. Y pues ahí en el comedor era la segunda vez que Cintia y ella se veían. Mi hermana notó que Gómez tenía busto nuevo y ahí yo le dije que, fui yo el que le insistió que se las pusiera y me dejó regalárselas”, empezó contando.

Publicidad

“Cintia se empezó a burlar de mí, no se dejó de reír ni un solo minuto durante una hora, más o menos, que porque yo era un “viejo verde” poniéndole busto a una niña de 18 años. Hoy por hoy, cuando se acuerda, se ríe de mí”, finalizó el escrito. En las imágenes que dio a conocer Yeferson Cossio, se observa cómo Cintia empieza a pegarle a la silla de la risa que tiene.



Cuantó llevan Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez iniciaron su relación luego de coincidir en varias grabaciones, vínculo que empezó a tomar fuerza a mediados de 2022. Lo que comenzó como una colaboración se transformó en una relación sentimental que ambos decidieron hacer pública meses después. Durante más de dos años compartieron viajes, proyectos y momentos familiares, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas.

Mira también: A Yeferson Cossio le regalaron el gato más grande del mundo, ¿qué raza es?

Publicidad

A comienzos de 2025, Yeferson sorprendió a Carolina con una propuesta de matrimonio, dejando ver que su relación atravesaba un momento sólido. Sin embargo, pocas semanas después anunciaron su separación, aclarando que fue una decisión tomada de común acuerdo y sin conflictos mayores. A pesar de esta situación, los fans los seguían viendo juntos, y tiempo después, confirmaron que estaban de novios, otra vez.

