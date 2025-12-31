Publicidad

Cómo empezó la relación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez; él le regaló una mamoplastia

Yeferson Cossio contó cómo inició su relación con Carolina Gómez, recordó una anécdota familiar que generó risas, mientras todos estaban en el comedor de la casa.

Yeferson Cossio expone particular detalle sobre cómo empezó su relación con Carolina Gómez

El influencer paisa publicó un video en donde está rodeado de todos sus amigos, de su hermana Cintia y de su novia. Lo que llama la atención es lo que Yeferson Cossio les revela en plena reunión.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 31 de dic, 2025
