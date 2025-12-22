Yeferson Cossio necesita una operación en el corazón al tener una falla: “Casi me muero”

El reconocido influencer, Yeferson Cossio, quien tiene más de 12 millones de seguidores, confirmó que tiene un problema en el corazón. Por lo cual, recurrió a un hospital para revisar este asunto y ser solucionado lo antes posible.

Qué le pasó a Yeferson Cossio

Precisamente, compartió un video en su cuenta de Instagram afirmando que casi se muere, porque le falló este órgano tan importante. “Cintia está enojada, porque ella dice que fue mi culpa. Ya en media hora me van a hacer una cirugía chiquita en el corazón”, afirmó.



Frente a esta noticia, los seguidores no dudaron en reaccionar a este difícil momento y le enviaron mensajes de apoyo, para que pueda salir lo más pronto de la clínica. Además, resaltaron lo buena hermana que es Cintia, porque a pesar de estar molesta con él, nunca lo abandona en esos momentos tan complejos.

“Ya es hora de dejar los excesos”, “Dios te proteja y los ángeles te cuiden, eres muy bueno con los animales”, “son señales que Dios te está enviando, para que tengas un cambio real”, “hermano, está en mis oraciones, lo que necesites estoy aquí”, “basta de no dormir y tanta fiesta”, dijeron algunos.



Es de destacar que, mientras el joven influencer confesaba lo que los doctores le van a practicar, se escuchó cómo si Carolina Gómez, su novia, estuviera llorando. Además, él confesó que toda su familia se encuentra dándole ánimos desde la habitación del hospital, para esperar cuando él salga de esta situación tan compleja.

Después, publicó una foto en las historias de Instagram, en donde se puede apreciar que no solo está con su pareja, sino también con sus dos hermanas, Cintia y Gisela. Antes de entrar al quirófano, dejó el siguiente mensaje: “Ya casi me entran a la intervención en el corazón. Todo va a estar bien”.

Es de resaltar que, recientemente Yeferson Cossio confesó que su mamá casi se muere en un accidente automovilístico. El pasado nueve de diciembre, publicó cómo vivió aquel instante. Todo empezó cuando él llegó a Bogotá para unos eventos, pero luego su hermana le dijo que se tenían que devolver de una vez para el hotel, porque les había llegado un mensaje de emergencia.

Allí le pidieron ayuda a una persona que estaba en Antioquia y a Gisela, su hermana, quien también rondaba por aquel lugar. A pesar de lo duro que fue, los están muy felices porque la mamá de Cossio se encuentra bien y que no pasó a mayores.