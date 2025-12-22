Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Tormenta de Pasiones
Yeferson Cossio y su cirugía de corazón
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Qué le pasó a Yeferson Cossio: confirmó operación en el corazón

Yeferson Cossio le comunicó a sus seguidores de Instagram que será intervenido en el corazón, tras tener una falla en este órgano muscular tan vital del cuerpo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Yeferson Cossio necesita una operación en el corazón al tener una falla: “Casi me muero”

A través de su cuenta de Instagram, confirmó que lleva dos días en el hospital, para analizar lo que tiene. Por lo cual, lo van a intervenir y solucionar este problema.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Yeferson Cossio será intervenido del corazón