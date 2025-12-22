Publicidad

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, James Ransone, quien hizo parte de 'It: capítulo dos' (2019), fue encontrado sin vida con signos de autolesión.

Murió actor de 'It: capítulo 2' y 'The Wire' a los 46 años; lo encontraron en su casa

James Ransone dio vida a uno de los integrantes del Club de los Perdedores en le adaptación cinematográfica del libro de Stephen King 'It: Capítulo 2'. Esto se sabe sobre el deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de dic, 2025
Murió actor de 'It: capítulo 2' a los 46 años: esto se sabe sobre su deceso.