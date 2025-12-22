Murió actor de 'It: capítulo 2' y 'The Wire' a los 46 años; lo encontraron en su casa

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte del destacado actor y músico estadounidense James Ransone, recordado por su participación en la película 'It: capítulo dos'. De acuerdo con medio internacionales, fue encontrado sin vida el viernes 19 de diciembre en su casa ubicada en Los Ángeles, California.

Según, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el deceso se produjo por una autolesión, de manera que se descartó que hubiese participación de terceras personas o que se presentara algún tipo de hecho sospechoso durante sus últimos momentos de vida.

Quién era James Ransone y cómo fue su carrera artística

Ransone fue un destacado actor y músico nacido el 2 de junio de 1979 en Balimore, Maryland, Estados Unidos. Su carrera comenzó a inicios de los años 2000 participando en pequeñas producciones hasta ganarse un puesto importante dentro de la industria del entretenimiento en Hollywood. Llegó a participar en proyectos como 'CSI: Crime Scene Investigation', 'Hawaii Five-0', 'Burn Notice' y en la película de cine independiente 'Tangerine'.

Sin embargo, uno de los papeles más recordados de toda su trayectoria llegó en 2019 cuando interpretó a Eddie Kaspbrakversión (integrante del Club de los Perdedores) en la adaptación del libro de Stephen King 'It: Capítulo 2'. Este personaje, en su etapa adulta, le dio la continuidad que se necesitaba al niño, que se caracterizaba por tener una personalidad marcada por la ansiedad y la dependencia emocional en la primera entrega.

Diferentes usuarios de Internet y fanáticos se han tomado las plataformas digitales para lamentar el hecho y recordar algunos de los proyectos que lo catapultaron a la fama internacional.

"A estos personajes que les está pasando 😢", "La gente cree que la depresión no es real y a veces tu misma familia piensa así... Piensan que debes SIEMPRE estar al 100 porque ya eres adulto y tienes mil responsabilidades... Pero cuán equivocados están, a veces se pide AUXILIO a gritos y nadie te escucha😢😢", "Que en paz descanse", "Paz en su tumba", "Acabó con su propia vida, muy lamentable todo esto", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.