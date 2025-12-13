Murió recordado actor de 'La Máscara' a los 60 años: su representante confirmó la noticia

En las últimas horas, Peter Greene, el recordado actor de 'La Máscara' falleció en Estados Unidos, así lo confirmó su representante Gregg Edwards al diario New York Post. El hombre tenía 60 años y aún no se sabe cuáles fueron las causas de su muerte. Por lo cual, se están realizando las investigación pertinentes para dar con todos los detalles.

Murió Peter Greene, de 'La Máscara'

Por otra parte, según ha indicado la Policía, ellos no sospechan que la muerte haya ocurrido de una manera ilícita. Lo único que se sabe, es que fue encontrado inconsciente en su vivienda el viernes 12 de diciembre.



Precisamente, en el New York Daily News afirmaron que había algo inusual, porque precisamente durante 24 horas había estado sonando música en su apartamento. Asimismo, Edwards afirmó que Greene le comentó que iba a empezar a trabajar en un thriller indepediente.

De acuerdo con la información de New York Daily News, las sospechas de que algo nos se encontraba bien en el departamento de Peter Greene iniciaron porque la música había estado sonando durante más de 24 horas.



