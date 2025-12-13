Publicidad

Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
Según informan los medios internacionales, el forense está realizando los estudios pertinentes para determinar cuál fue la causa de su muerte. Asimismo, indican que la Policía considera que no fue nada ilícito.

Murió recordado actor de 'La Máscara' a los 60 años: su representante confirmó la noticia

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 13 de dic, 2025
