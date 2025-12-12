Qué pasará con el 'Desafío' en Navidad: Andrea Serna hizo importante anuncio

Este viernes 12 de diciembre se emitió por Caracol Televisión el capítulo 111 del Desafío Siglo XXI, en el que se vivió el Desafío Millonario entre Neos y Gamma. Finalmente, el equipo naranja, bajo la capitanía de Zambrano y Miryan, se quedó con la victoria. Al final del episodio, la presentadora Andrea Serna anunció que este sería el último capítulo del programa en 2025, ya que el reality entrará en una pausa por la llegada de la Navidad y el Año Nuevo.

“Estamos en época decembrina, así que llegó el momento de hacer una pausa en este Desafío. Les deseamos felices fiestas, feliz año y nos vemos en el 2026”, expresó la presentadora.



¿Cuándo vuelve el Desafío?

Andrea Serna explicó que esta temporada del Desafío Siglo XXI continuará en 2026; sin embargo, no confirmó la fecha exacta de su regreso a la pantalla. Se espera que en los próximos días se entregue más información para que los colombianos sepan cuándo podrán volver a ver a los desafiantes y descubrir qué pasará tras la llegada de Kevyn a Gamma y el traslado de Julio a Neos.



¿Qué programa va a reemplazar al Desafío?

Desde este lunes 15 de diciembre, a las 8:00 p. m., Caracol Televisión emitirá como reemplazo del Desafío una nueva temporada de La Vuelta al Mundo en 80 Risas. El programa humorístico regresa con los comediantes más irreverentes y reconocidas presentadoras, quienes recorrerán distintos lugares del mundo para mostrar, de manera divertida, impresionantes destinos turísticos y curiosidades del planeta.

