Familia de Deisy se disculpó por la derrota que hizo perder plata a Alpha en el 'Desafío'

Muchas fueron las emociones que dejó el capítulo 110 del reality de los colombianos, el cual se transmitió el pasado 11 de diciembre en Caracol Televisión. Mientras que Neos estaba de celebración por el triunfo de Kevyn y Sofía en el Box Amarillo, las demás casas estaban desanimadas al ver que perdieron todo el dinero por el que lucharon desde que inició el programa.

Mira también: ¿Kevyn devolverá los 400 millones de pesos? Rosa hizo propuesta en el 'Desafío'



Familia de Deisy habló de su derrota en el Desafío de Capitanas

A través de las historias de la cuenta de Instagram de la modelo, la familia dejó ver que se siente orgullosa del desempeño que tuvo la Súper Humana independientemente del resultado. Es necesario mencionar que Deisy es considerada una de las mujeres más fuertes de la competencia y que muchos creían que ganaría el encuentro deportivo.



"No sabemos qué tanto sucedió; sin embargo, estamos conscientes de que no siempre estamos arriba y tampoco siempre estamos abajo. El Desafío es una ruleta el igual que la vida real... NUNCA sabemos qué pasará hasta que sucede (...) Gracias a Dios no salieron lesionados y pueden seguir esforzándose para conseguir de nuevo lo que lastimosamente perdieron y llegar hasta el final", se leyó en el post.





Mira también: Valkyria lloró en el ‘Desafío’ al quedar en Gamma: “Cómo me va a tocar con ese tipo"

Publicidad

Adicionalmente, aprovecharon el espacio para disculparse con los fanáticos de la deportista por no haberles dado la alegría que muchos esperaban tener. Es necesario mencionar que con la victoria de Sofía se tomó la decisión de desintegrar a Alpha; además, los demás participantes quedaron en ceros.

"Gracias por entender y seguir enviándole la mejor energía a la dupla Poteisy y una disculpa por no haber sido el resultado que todos queríamos", señaló.

Publicidad

Mira también: Cuánto dinero ganaron Kevyn y Sofía en el 'Desafío': los Neos dejaron a sus rivales sin un solo peso

Deisy se reincorporó a la competencia después del break para apoyar a Potro, cuando Andrea Serna citó a los Súper Humanos a Cartagena de Indias para dar inicio oficialmente a la Carrera por Colombia, en la que debían llegar a Tobia, Cundinamarca, por sus propios medios.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.