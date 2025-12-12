Publicidad

Deisy, Sofía y Miryan se enfrentaron en el Box Amarillo durante el Desafío de Capitanas y fue la líder de Neos la que se quedó con la victoria. Así reaccionó la familia de la capitana de Alpha.

Familia de Deisy se disculpó por la derrota que hizo perder plata a Alpha en el 'Desafío'

La líder de Alpha ocupó el último lugar en el Desafío de Capitanas, pues mientras ella quedó atrapada en la malla, Sofía y Myrian estaban en el último obstáculo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
