Famosa actriz fue atacada por un perro en la pierna: se conoce su estado de salud

La destacada actriz y presentadora preocupó a sus seguidores al anunciar a través de redes sociales que fue víctima de una mordedura de perro mientras estaba en un taller mecánico ubicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La mujer viajó al país norteamericano porque debía resolver unos temas personales; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que terminaría en urgencias de un centro de salud.

De acuerdo con People en Español, la mujer se encontraba descendiendo de su vehículo cuando de pronto fue atacada por el canino en la pierna, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital traumatológico.

"Aquí estoy, ya me llevaron al hospital, no sé qué va a pasar, ahí está el perro que me mordió, ya llegó la Policía, por favor ayúdenme. Tengo un pedazo así que me mordió el perro", contó mientras estaba en la ambulancia a la espera de ser tratada por especialistas.





En el mismo video, la mujer hizo énfasis en la importancia de ponerle bozal a las mascotas y contó que pronto sería sometida a un examen de rayos x para descartar que estuviese presentando algún problema mayor.

"Fue tan rápido que el perro, fue un bulldog francés, al momento de que yo me bajé del carro, sentí como cuando alguien de broma de dice grrr con las manos y así sentí, como caliente, no sientes el dolor, y mi pierna está destrozada", contó.

Ramírez reveló que le pusieron la vacuna del tétano, pero que no le inyectaron nada contra la rabia. Asimismo, concedió una entrevista poco tiempo después del incidente para el medio Hoy (México), donde detalló que emprenderá un proceso legal contra los dueños del perrito teniendo en cuenta que no estaba vacunado.

"Como ustedes ya lo vieron, me destrozó la pantorrilla (...) Todavía no puedo apoyar bien el pie, por eso es que me apoyo con la muleta", señaló, agregando también que al momento del ataque tuvo miedo de que el animal se dirigiera directamente a zonas de su cuerpo como la cara o el cuello y que existiera la posibilidad de perder alguna extremidad.