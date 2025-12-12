Publicidad

Qué dijo la familia de Valkyria sobre la decisión de competir con Zambrano en el 'Desafío' - CaracolTV

Valkyria y Gio quedaron seleccionados para ser parte de Gamma en el 'Desafío', equipo liderado por Zambrano. La Súper Humana lloró al conocer la noticia, reacción que fue criticada en redes.

Banner producción Desafío XXI DK

Familia de Valkyria tuvo que defenderla de críticas por no querer competir con Zambrano

Luego de que Alpha bajara bandera y de que se reorganizaran Gamma y Neos, la Súper Humana expresó su inconformidad al quedar seleccionada para la escuadra de Zambrano.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de dic, 2025
Equipo de Valkyria se pronunció ante la reacción que tuvo después del 'Desafío de Capitanas'.