Familia de Valkyria tuvo que defenderla de críticas por no querer competir con Zambrano

Uno de los momentos más polémicos del capítulo 110 del reality de los colombianos, el cual fue transmitido el pasado 11 de diciembre y tuvo como protagonista a las Capitanas, fue cuando Valkyria mostró su inconformidad al quedar seleccionada para ser parte de Gamma en el reality de los colombianos.

Según expresó, no quiere compartir con Zambrano, quien ha causado amores y odios entre sus mismos compañeros, pero también entre los fanáticos de la producción de Caracol Televisión. En medio de lágrimas, la deportista empacó sus pertenencias, lloró en compañía de sus amigas en Alpha y oró para pedirle a Dios la fuerza que necesita para seguir avanzando en el juego.



Familia de Valkyria la defendió de las críticas tras la reorganización del 'Desafío'

A través de una publicación en las historias de la cuenta oficial de Instagram de la jugadora, su familia dejó ver que la apoya en cada una de las decisiones que toma y en la reacción que tuvo al saber que estaría con el atleta olímpico teniendo en cuenta que ella ha estado en desacuerdo con varios de sus gestos y decisiones.

"Que en Locombia la gente se ataque más porque una mujer siente y expresa sus sentimientos, es una gran y vergonzosa radiografía de lo que somos como sociedad. Y que sigan pensando que los 60 minutos que ven de un programa es lo único que pasa, que el resto de las 23 horas del día no existen, preocupa mucho más", se lee en parte del comunicado.

Valkyria y Gio fueron elegidos por Miryan cuando se estaba haciendo la elección de los nuevos participantes. Debido al resultado de la prueba de capitanes y capitanas, el orden para elegir a los integrantes de sus escuadras era: Kevyn (ganador), Zambrano, Sofía (ganadora) y Myrian.

"No hay que tener tres dedos de frente para detenerse un momento a pensar que si alguien actúa de cierta manera muy seguramente es porque hay mucho más detrás... Muy seguramente ha pasado mucho más de lo que se ve. Llorar porque algo afecta tu paz no es pecado, elegir la ignorancia SÍ", concluyó.

Gamma quedó conformado de la siguiente forma: Zambrano y Myrian, Rosa y Gero, Valkyria y Gio, y Tina y Julio.

