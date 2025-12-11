Publicidad

Desafío Siglo XXI
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Reacción de los participantes al perder todo el dinero en el 'Desafío': “Qué estoy pagando” - CaracolTV

Como Sofía y Kevyn ganaron la prueba de Capitanes en el Desafío Siglo XXI, ellos se quedaron con más de $470 millones. Por lo cual, los demás participantes perdieron todo lo que habían acumulado.

Reacción de los participantes al perder todo el dinero en el 'Desafío': “Qué estoy pagando”

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 11 de dic, 2025
Reacción de los participantes al perder todo el dinero: “Qué estoy pagando”