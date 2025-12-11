Reacción de los participantes al perder todo el dinero en el 'Desafío': “Qué estoy pagando”

Después de conocer que Sofía ganó la prueba de Capitanas y que si esto ocurría, Neos se quedaba con todo el dinero, es decir, más de $470 millones, los participantes no dudaron en reaccionar. Quedaron impactados, porque habían perdido todo lo que habían logrado acumular en el Desafío.

Reacción de los participantes al perder el dinero en el Desafío

Los primeros en comentar fueron los integrantes de Gamma. “Lo que rápido llega, rápido se va”, indicó Tina. A lo que Leo le dijo: “esa plata no llegó tan rápido, manita”, pero la melliza afirmó que eso no era cierto.



Tras estas palabras, Gero y Rosa quedaron impresionados por la habilidad de Sofía y también lo fuerte que estuvo Miryan. “Es que a cualquiera que le dicen, que tienes ‘400 millones de pesos ahí’, quién no sale endiablado”. Después, en medio de una conversación con Kevyn, Potro y Mafe Aristizábal, Zambrano dijo: “hoy tenemos plata, mañana no”.

Posteriormente, desde la casa Alpha, Gio se preguntó: “qué estoy pagando en este juego. Dos veces que pierdo todo”. Luego, Rata le expresó que en el Desafío no se pueden pegar a la plata. Ahí Valentina, analiza la situación e indica que a ella le preocupa más el tema de en qué equipo va a quedar y sin dinero.

Finalmente, entre todos empezaron a preguntarse qué casa podía bajar bandera, porque la decisión estaba en manos de Kevyn y Sofía. Rosa cree que Alpha, porque Miryan fue la que llegó a la final, mientras que Deisy se quedó atrapada en un obstáculo, exactamente en el de arrastre bajo.

Luego, Valkyria coincidió con su opinión, y afirmó que ella los conoce muy bien, y que un competidor haría eso, siendo deportistas. Por lo cual, todos están a la expectativa de lo que pasará en este capítulo 110 del Desafío Siglo XXI. No te puedes perder ni un segundo de este episodio, para saber todos los detalles de los nuevos equipos que se van a formar.

