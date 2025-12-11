Publicidad

Qué hará Shakira en el Mundial 2026; no se presentará - CaracolTV

Shakira se ha presentado en tres Copas del Mundo. Aunque sí participará en este Mundial 2026, tendrá un rol que está alejado de los escenarios con el que planea impactar la educación.

Shakira ya tiene equipo para el Mundial 2026 y será compañera de Kaká

El presidente de la FIFA compartió un video en redes sociales en el que se confirma la participación de la colombiana en su cuarto Mundial, esta vez en un rol diferente al de cantante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Qué participación tendrá Shakira en el Mundial de la FIFA 2026.