Shakira ya tiene equipo para el Mundial 2026 y será compañera de Kaká

Gianni Infantino emocionó a los fanáticos de la barranquillera al dar a conocer que sí estará presente en la Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, pero no necesariamente como parte del show principal, como sí lo ha hecho en otros años, sino en un rol de corte social.

Cuál será la participación de Shakira en el Mundial 2026

El paso de la intérprete de 'Waka waka' y 'Hips don't lie' por el evento no va a estar enfocado necesariamente en su faceta como cantante, sino más bien en su aporte social. Mebarak se unirá al consejo asesor del Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, al que fueron convocados varios líderes del deporte, el entretenimiento, los negocios y la filantropía.



Video completo donde aparece #Shakira, compartido por Infantino, presidente de la #FIFA, en su IG, el video fue emitido ayer en el #FIFAWorldCup2026draw, y habla de la colaboración con Global Citizen Education Fund (la educación y el fútbol pueden impulsar cambios duraderos) pic.twitter.com/5YNrN88rMl — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) December 6, 2025

En esta oportunidad, el objetivo es recoger 100 millones de dólares, que en pesos colombianos corresponden a más de 380 mil millones de pesos que serán destinados a fondos educativos. Es necesario mencionar que desde hace años la madre de Milán y Sasha tiene una fundación llamada Pies Descalzos con la que apoya a la niñez en Colombia, lo que la convirtió en una pieza clave para esta iniciativa mundial.





En el video de la confirmación, publicado por Infantino, se logra ver a Shakira acompañada de grandes figuras de la talla de Hugh Jackman y Kaká, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios de Internet, quienes no dudaron en expresarle su admiración.

Con este proyecto se busca contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes; fomentar la creación de escuelas de fútbol en más de 200 países y promover el acceso a mejores oportunidades a través del deporte.

“Estoy entusiasmada de unirme al Consejo Asesor del Fondo Global Citizen de la FIFA para centrarme en la educación, una causa a la que he dedicado mi vida. Trabajaremos a nivel internacional con la FIFA, y específicamente en Colombia, junto con mi Fundación Pies Descalzos, que ha construido 20 escuelas en Colombia, en iniciativas de recaudación de fondos para ampliar programas que garanticen el acceso a una educación de calidad y el éxito académico a largo plazo para nuestros niños", expresó la colombiana.