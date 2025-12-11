Cuándo es el Desafío de Capitanas y quiénes se enfrentarán en el terreno de juego

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo 109 del reality de los colombianos, pues Andrea Serna anunció la llegada del Desafío de Capitanes y con él cambios en el juego, pues nuevamente se desintegrará una casa en La Ciudad de las Cajas. En esta ocasión, las parejas encargadas de enfrentarse en el terreno de juego fueron Kevyn y Sofía, Deisy y Potro, y Zambrano y Myrian.

El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo la prueba de hombres en la que Kevyn, actual campeón del programa, se quedó con el primer puesto seguido del líder de los morados y el representante de los naranjas. Ahora es el turno para que las mujeres demuestren de qué están hechas.

Cuándo es el Desafío de Capitanas y por dónde verlo

Andrea Serna anunció al final del episodio que ahora los hombres debían ir al ClubHouse para ver la prueba de las mujeres en compañía de la anfitriona, Mafe Aristizábal. En ese sentido, el enfrentamiento femenino ocurrirá este 11 de diciembre a partir de las 8:00 p.m., después de la edición central de 'Noticias Caracol'.

Quienes deseen ver el capítulo en vivo por medio de las plataformas digitales pueden ingresar al siguiente link; sin embargo, si tienen deseos de consumir el episodio una vez haya terminado en pantalla podrán acceder a la pestaña de capítulos en el portal web o dirigirse al canal de YouTube del 'Desafío'.



Quiénes se enfrentarán en el Desafío de Capitanas

En esta ocasión, se presentarán las mujeres que conforman duplas con los capitanes que ya se enfrentaron, es decir, Sofía, Deidy y Myrian. Es necesario mencionar que la representante de los verdes lleva ventaja con el triunfo de su pareja, pues tiene la posibilidad de competir por 450 millones de pesos y de bajar la bandera de una casa en caso de que quede en el primer lugar.

Por su parte, las otras dos deportista deberán evitar a toda costa que la plata quede a manos de unos pocos y tienen que hacer lo que esté a su alcance por proteger a sus respectivas escuadras.

