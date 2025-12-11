Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Fecha y hora para ver el capítulo del Desafío de Capitanas: prueba completa - CaracolTV

Luego de ser testigos del triunfo de Kevyn, de Neos, en el Box Amarillo; Deisy de Alpha, Myrian de Gamma y Sofía de Neos deberán medir sus habilidades en una exigente prueba.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Cuándo es el Desafío de Capitanas y quiénes se enfrentarán en el terreno de juego

El pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el Desafío de Capitanes en el Box Amarillo de La Ciudad de las Cajas, donde Kevyn, de Neos, obtuvo el primer lugar de la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Cuándo es el Desafío de Capitanas y quiénes competirán en la prueba.