Familia de Potro se pronunció sobre su derrota en el Desafío de Capitanes frente a Kevyn

Con admiración, los fanáticos del reality de los colombianos reaccionaron al Desafío de Capitanes transmitido el pasado 10 de diciembre durante el capítulo 109 del programa de Caracol Televisión. Kevyn de Neos, Potro de Alpha y Zambrano de Gamma hicieron todo lo que estuvo en sus manos por ocupar el primer lugar, cuidar a sus equipos y competir por un millonario premio que está en juego.

A pesar de los esfuerzos de los Súper Humanos, solo uno de ellos logró quedarse con la victoria. En esta oportunidad fue el líder de la casa verde el que obtuvo un triunfo para su escuadra teniendo en cuenta que han corrido con mala suerte en los últimos ciclos, lo que derivó en que solo un hombre y una mujer se mantuvieran con vida en el formato.

Qué dijo la familia de Potro sobre su derrota en el Desafío de Capitanes

Tan pronto se conoció el resultado de la prueba, el equipo del boxeador apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para felicitarlo por su desempeño en el Box Amarillo, pues demostró una vez más que tiene todas las habilidades necesarias para brillar en este escenario de La Ciudad de las Cajas.

"Se entregó todo, Dios lo quiso así", escribieron inicialmente junto a una foto que se le tomó una foto al competidor en el terreno de juego.

Posteriormente, se pronunciaron de nuevo en la misma red, pero esta vez para agradecerles a todas las personas que se tomaron el tiempo de escribirle a joven deseándole muchos éxitos y felicitándolo por haber hecho lo que estaba a su alcance para mantener vigente a su escuadra.

"Infinitas gracias a Dios y ustedes, personas tan hermosas, que envían tantos mensajes lindos de apoyo a Potro. Dios los bendiga a todos", fue el comentario que se leyó.

Potro y Deisy fueron elegidos como capitanes luego de la salida de Yudisa y Lucho de la producción, pues la joven los dejó encargados antes de abandonar en Box Negro.

