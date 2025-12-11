Publicidad

Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Potro perdió el Desafío de Capitanes frente a Kevyn y así reaccionó su familia - CaracolTV

Luego de ver el resultado del Desafío de Capitanes entre Potro, Zambrano y Kevyn, la familia del capitán de Alpha apareció en las historias de Instagram para resaltar su desempeño en el Box Amarillo.

Familia de Potro se pronunció sobre su derrota en el Desafío de Capitanes frente a Kevyn

Potro ocupó el segundo lugar de la prueba que se llevó a cabo en el Box Amarillo, pues Kevyn, de Neos, se quedó con la victoria mientras que Zambrano, de Alpha, fue el último en la pista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 11 de dic, 2025
Familia de Potro, capitán de Alpha en el 'Desafío', reaccionó a su derrota en el Desafío de Capitanes.