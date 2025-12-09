Quién quedó eliminado del ‘Desafío’: Leo, Gero y Julio se ayudaron a pasar obstáculo

En este capítulo 108 del Desafío Siglo XXI, cuatro duplas se encontraron en el Box Negro: Lucho con Yudisa, Leo con Isa, Tina con Julio y la de Gero con Rosa. Ninguno quería irse, por lo cual, dejaron todo en la arena para no quedar eliminados en este punto de la competencia.

Quién quedó eliminado del Desafío

A pesar del empeño que le pusieron en la prueba, Lucho y Yudisa se despidieron del programa. Al saber que ellos dos no seguirán más, sus compañeros se acercaron para despedirse con un fuerte abrazo. Posteriormente, Rosa la ayudó a calmarse, porque estaba muy alterada.



Ahora bien, hubo un detalle que llamó la atención de todos y fue cuando Gero, Julio y Leo se ayudaron a pasar un obstáculo con un objeto bastante pesado. Primero la dupla de Rosa y de Tina intentaron hacerlos solos, pero al ver que no lo lograban, esperaron a la pareja de Isa.

Mientras esto ocurría, Lucho, con todas sus fuerzas, pasaba ese obstáculo tan difícil. Por otra parte, Yudisa estaba desesperada al ver que su dupla no lograba avanzar, mientras los demás sí lo consiguieron en equipo. Además, al llegar a la parte decisiva, en la que demostraron qué tan buena puntería tienen, todos corrieron, pero Yudisa y Lucho no lograron hacerlo.

Cómo era la prueba en el Box Negro

Primero partieron las mujeres desde la parte superior del Box. Allí tenían un barril que giraron de lado a lado para poder desenrollar la cuerda con la que bajaron al primer nivel. Luego, corrieron para escalar dos pirámides de troncos, atravesaron un arrastre bajo y, por una escalera colgante, tuvieron que ascender al segundo nivel. Allí sacaron una soga de una columna colgante para liberar un rache.

Con este, bajaron por el otro costado de la plataforma usando la misma escalera. En el final del Box, con el rache, liberaron un cajón vertical gigante con el que regresaron subiendo una rampa de rejas metálicas. Al llegar al inicio, tocaron la campana para dar la partida a su compañero y sacaron del cajón un trinche y dos bolsas de arena de un kilogramo.

Los hombres descendieron del segundo nivel por la cuerda. En el primer piso corrieron para superar todos los obstáculos y llegar al final de la pista, donde subieron a una plataforma desde la cual accionaron una diferencial, logrando que un triángulo gigante llegara al piso para desamarrarlo y emprender el regreso con él.

En la parte inicial del Box, sacaron cinco fichas del triángulo y, con la ayuda del trinche, tuvieron que ponerlas para formar una columna. La mujer lanzó las dos bolsas de arena, logrando que pasaran por el medio de la ficha superior y luego cayeran en una canasta. Las tres primeras parejas en conseguir el objetivo siguieron con vida en este Desafío.

