Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Influencer
'Desafío'
Miss Jamaica
'La Influencer'
Programación de Caracol

Quién quedó eliminado del ‘Desafío’: Leo, Gero y Julio se ayudaron a pasar obstáculo - CaracolTV

En el Box Negro, cuatro parejas se vieron las caras para luchar por su cupo. Tina y Julio, Rosa y Gero, Lucho y Yudisa, y Leo con Isa, la dieron toda, pero una dupla se despidió para siempre.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Quién quedó eliminado del ‘Desafío’: Leo, Gero y Julio se ayudaron a pasar obstáculo

En el Box Negro, cuatro parejas se vieron las caras para luchar por su cupo. Tina y Julio, Rosa y Gero, Lucho y Yudisa, y Leo con Isa, la dieron toda, pero una dupla se despidió para siempre.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail