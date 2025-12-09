Publicidad

Miss Jamaica estuvo en condición crítica por caída en Miss Universo; cambiará de hospital - CaracolTV

Aunque el presidente del certamen dijo en un principio que la reina no tuvo heridas graves, la familia ahora da a conocer que las lesiones sí fueron delicadas y aún está bajo tratamiento médico.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
Miss Jamaica tenía condición crítica tras caída en Miss Universo