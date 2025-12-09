Miss Jamaica estuvo en condición crítica por caída en Miss Universo; cambiará de hospital

Luego de varios días internada en un hospital de Bangkok (Tailanda), Miss Universo compartió un nuevo comunicado sobre la salud de Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universo 2025, que cayó de la tarima durante el desfile preliminar, que se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2025.

En primera instancia, Raúl Rocha, presidente y copropietario del certamen de belleza, aseguró que la jamaiquina no tuvo lesiones fuertes ni fracturas. No obstante, días después, se conoció que la candidata tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos y que su estado de salud era delicado.

Posteriormente la organización aseguró que no iba a dar más actualizaciones sobre la evolución de Henry hasta que ella o su familia lo autorizaran y así sucedió. Los parientes de la reina dieron un nuevo parte de la salud de ella, que publicó Rocha en su cuenta de Instagram, en el que revelaron que ella sí tuvo fracturas y lesiones de gravedad.



¿Qué le pasó a Miss Jamaica 2025 por caída en Miss Universo?

Gabrielle Henry sufrió una “hemorragia intracraneal con pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones significativas. Inmediatamente fue admitida a cuidados intensivos en Bangkok, donde permaneció en estado crítico bajo constante monitoreo neurológico, y continúa requiriendo supervisión especializada las 24 horas”, dice el comunicado.

Se tiene programado que la excandidata a Miss Universo sea traslada a un hospital de Jamaica, escoltada por un equipo médico, para continuar con el tratamiento que necesita para su recuperación. El vuelo de "repatriación" será financiado por el certamen de belleza, que también se encargó de los gastos hospitalarios en Tailandia.

"Gracias a Dios nuestra Miss Universo Jamaica se prepara para regresar a casa, para todos los que estaban preocupados por su salud, muchas gracias por apoyarnos en sus cadenas de oracion, que desde nuestro silencio pedíamos por la salud y pronta recuperación de la Doctora Gabrielle", agregó Rocha en la publicación.