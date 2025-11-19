Candidata a Miss Universo se cayó de la tarima y salió en camilla directo a hospital

Ad portas de que se lleve a cabo la edición 74 de Miss Universo, Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió un accidente mientras desfilaba en su traje de noche, durante la preliminar del concurso internacional de belleza, que se lleva a cabo en Tailandia.

Aunque la caída no fue registrada por la transmisión oficial de Miss Universo, sí quedó en varios videos que fueron grabados por el público. En ellos se aprecia cuando la candidata a la corona va caminando tranquilamente por la pasarela, pero con la mirada puesta en los asistentes. Por lo mismo, la reina no se dio cuenta de que el escenario ya se había terminado y dio un paso en falso.

La jamaiquina terminó cayendo al suelo, situación que causó desconcierto entre los asistentes. Inmediatamente, el personal de la organización del certamen se encargó de ayudarla y la sacaron en camilla de manera apurada, como se aprecia en la siguiente publicación:

Qué le pasó a Miss Jamaica, tras caer del escenario en preliminar de Miss Universo 2025

La candidata fue trasladada a un hospital de Bangkok, Tailandia, en la que la revisaron, informó el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El directivo del concurso internacional de belleza aseguró que la reina jamaiquina, por fortuna, no tuvo ninguna fractura y al parecer solo sufrió heridas superficiales. No obstante, por prevención, se quedará en observación médica, razón por la que pidió oraciones para que se pueda recuperar pronto.

Aunque al parecer la candidata a Miss Universo 2025 se encuentra estable, la fuerte caída podría comprometer su participación en el desfile de la noche de elección y coronación, que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre (en Colombia y 21 de noviembre en Tailandia), aunque por ahora no se ha confirmado si seguirá en la competencia.