🔴EN VIVO LA VUELTA AL MUNDO EN 80 RISAS: Todo listo para conocer nuevos lugares

Cada una de las parejas conoció un nuevo lugar. Algunos recorrieron en cuatrimoto y otros en una gran lancha. Se enriquecieron con la cultura de cada pais que asombró a los famosos.
- 09:42 p. m. - Capítulo 12 de La Vuelta al Mundo en 80 RisasCapítulo 12 de La Vuelta al Mundo en 80 Risas
- 09:27 p. m. - Laura Tobón y Boyacoman conocen La Ciudad Prohibida en PekínLaura Tobón y Boyacoman conocen La Ciudad Prohibida en Pekín
Juan Diego y Piroberta llegan a Montreal, la ciudad que tiene más de 650 iglesias y de esas, 200 son católicas. Posteriormente, entran a la basílica de Notre-Dame, que fue construida en 1678 y tiene una capacidad de 4.000 personas. Posteriormente, conocen un lugar donde se pueden encontrar muchas cosas asiáticas.
- 09:16 p. m. - Flor y Jhovanoty viven experiencia extrema en cuatrimoto, en BoyacáFlor y Jhovanoty viven experiencia extrema en cuatrimoto, en Boyacá
Flor y Jhovanoty aterrizan en Boyacá para recorrer de las mejores vistas en Boyacá. Ambos se subieron a un cuatrimoto y, además, volaron cometa con un excelente clima, ¿cómo les fue en esta actividad? Descubre estos y más detalles en este video que te van a sorprender.
- 08:56 p. m. - Melina y Don Jediondo llegan a Puszta, la gran llanura de HungríaMelina y Don Jediondo llegan a Puszta, la gran llanura de Hungría
Melina Ramírez y Don Jediondo pasan un buen rato en Hungría. Tienen de cerca los caballos y ambos tienen la oportunidad de montarse a uno. No solo aprovechan del paisaje, con un clima excelente, sino también conocer los establos y más de Puszta.
- 08:27 p. m. - Caro Cruz y Suso probaron la cocina boricua en PonceCaro Cruz y Suso probaron la cocina boricua en Ponce
Caro Cruz y Suso tienen un recorrido probando los mejores platos en Ponce, Puerto Rico. Su parada fue en la ruta del lechón, que queda a una hora de San Juan. En medio de esto, tomaron el pitorro, que es una bebida artesanal.
- 08:19 p. m. - Caro Soto y Cuervo visitan el barrio Bo-Kaap en la Ciudad del CaboCaro Soto y Cuervo visitan el barrio Bo-Kaap en la Ciudad del Cabo
Caro Soto y Cuervo aterrizan en Ciudad del Cabo, Sudáfrica para descubrir cómo es Bo-Kaap, el barrio musulmán que es llamativo por sus colores. Además, tuvieron la oportunidad de tener al frente una de las mejores vistas en un mirador único, con un ambiente único para repetir.